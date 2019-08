La historia del Celtic viene de una forma diametralmente distinta. Para 1892 la situación de los inmigrantes en Escocia provenientes de Irlanda era casi insostenible, miles llegaban desde esa nación hacia la tierra de las gaitas buscando un mejor futuro; no obstante, la situación económica no era necesariamente la mejor, así que, los irlandeses se refugiaron en una parte de Glasgow, capital escocesa; no era el mejor vecindario. Ante la falta de trabajo, de dinero y de respeto de los escoceses, los inmigrantes irlandeses necesitaban algo que les levantara el ego, la autoestima, así que un grupo de ellos provenientes de los guetos, fundaron el Celtic FC.