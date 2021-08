Todo sobre la variante Lambda, dominante en Perú, aún no muy conocida en el mundo

SARS-CoV-2 en imágenes de microscopio.

Todos los virus cambian con el tiempo. El SARS-CoV-2, que transmite la covid-19, ya ha mutado miles de veces en poco menos de dos años. La gran mayoría de estos cambios o mutaciones son insignificantes para la gestión de la pandemia. Sin embargo, como bien sabemos con las variantes de preocupación Alpha, Beta, Gamma y Delta, también hay mutaciones que sí importan. La Lambda podría ser una de ellas: es la variante dominante en el Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta de covid-19.

¿Es más preocupante la variante Lambda que la Delta? Lo vemos a continuación.

Variante Lambda o C.37

Esta variante fue descubierta en Perú en diciembre de 2020, y fue puesta en la lista de variantes de interés de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 14 de junio.

La OMS ha designado cuatro variantes con el título de “variante de preocupación”; y otras cuatro con el mote de “variante de interés”. La Lambda, por ahora, está en el grupo de interés.

A las variantes se las nombra según el alfabeto griego. Esta variante se denomina Lambda, pero también tiene el nombre científico C.37.

En Perú, comenzando agosto, más del 70% de los nuevos casos de covid-19 son de la variante Lambda, y aproximadamente un 1,16% son de la Delta, la que más preocupa a nivel mundial.

Eso sí: en abril, hasta un 97% de los casos eran de la variante Lambda. Esta mayoría tan amplia ha causado preocupación tomando en cuenta un dato: en Perú se registran 5.878 muertes de covid-19 por cada millón de habitantes. Es la tasa de mortalidad por esta enfermedad más alta del mundo. El segundo lugar, por ejemplo, pertenece a Hungría, con 3.117 muertes / millón de habitantes.

Aquí otras tasas de muertes por covid-19 en otros países del mundo: Brasil: 2.618 / millón de hab. | Estados Unidos: 1.897 / millón de hab. | Francia: 1.713 / millón de hab. | Panamá: 1.566 / millón de hab. | Costa Rica: 993 / millón de hab. | Nueva Zelanda: 5 / millón de hab.

Las mutaciones y qué podrían significar

La variante tiene siete mutaciones en la proteína de espiga del coronavirus, según un estudio del 3 de julio encabezado por Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular y coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de Perú. Tsukayama lideró al equipo que descubrió esta variante en 2020.

La proteína de espiga o “spike”, que es la que le da esa forma de piquitos al SARS-CoV-2, es la que le permite pegarse a nuestras células. Es la llave de acceso del coronavirus a las células humanas que infecta. Las vacunas contra la covid-19 le enseñan a nuestro organismo a luchar contra esa llave de entrada; contra la espiga, para que nuestras defensas sepan identificarla en la vida real y puedan contrarrestarla. O sea que si la espiga tiene mutaciones, es posible que las vacunas existentes sean menos eficaces contra la variante del coronavirus, ya que su diseño de “llave” es otro.

Otro estudio encabezado por la Universidad de Tokio (Japón), encontró que tres de las mutaciones en la proteína de espiga de Lambda le podrían ayudar a resistir la neutralización por anticuerpos inducidos por las vacunas. Además, los científicos hallaron dos mutaciones adicionales que podrían volver esta variante “altamente contagiosa”.

Los autores de este estudio advierten que el hecho de que la OMS no catalogue a Lambda como “de preocupación” en lugar de “variante de interés”, pone en peligro el nivel de alerta que las personas pueden adoptar con esta variante.

María Von Kerkhove, jefa del equipo técnico anticovid de la OMS, dijo este 5 de agosto que la organización le sigue de cerca el rastro a esta variante, pero que, por ahora, “no parece despegar cuando se reporta en un país”.

Más de 40 países ya han registrado casos de esta variante. Pero la prevalencia de de Lambda es eminentemente fuerte en Perú. En Argentina, según la OMS, los casos Lambda llegaron a representar el 37% de los casos covid-19 a mediados de año. Y esta cifra fue de 32% en Chile.

El microbiólogo peruano Pablo Tsukayama dijo esto a la BBC, a mediados de junio:

“Lo más probable es que sea más transmisible porque es la única manera de explicar su rápido crecimiento. En Chile y Perú ha seguido avanzando fuertemente, mientras que en la provincia de Buenos Aires ya representa más del 40% de los casos. El solo hecho de que sean más transmisibles, se traduce en más hospitalizaciones y fallecidos”.

Por ahora, faltan más datos y más estudios para dimensionar realmente cuánto más contagiosa y letal podría ser la variante Lambda comparada con la Delta. Y para conocer datos más reales sobre la respuesta de las vacunas que tenemos.

Lo que se sabe de la variante delta en agosto de 2021:

--Desde finales de junio de 2021, hay un enorme aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos y otros países del mundo.

--En comparación con las primeras formas del SARS-CoV-2, la variante Delta es más contagiosa y representa un desafío mayor para el sistema inmune. Incluso de las personas vacunadas.

--Las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson y Johnson, y otras farmacéuticas son efectivas contra la variante Delta.

--Personas vacunadas sí se infectan de covid-19 con la variante Delta --esto igual pasaba antes de la variante--, pero la grandísima mayoría de los casos no presentan síntomas, o bien desarrollan síntomas leves. O sea: las vacunas funcionan.

--Las personas vacunadas están bien protegidas ante esta variante, pero sigue siendo muy importante el uso de mascarillas en espacios cerrados o en espacios abiertos o cerrados donde hay multitudes.

--La vasta mayoría de muertes por covid-19 en Estados Unidos (EE.UU.) es de personas que no se han vacunado. Un análisis de datos oficiales realizado por la Associated Press durante junio de 2021, reveló que el 98,9% de las personas hospitalizadas por covid-19 no estaban vacunadas, y 99,2% de las personas que perdieron la vida

--Un 82% de los nuevos casos de covid-19 en Estados Unidos son de la variante delta.

--En Texas ya se reportaron los primeros casos de la variante Lambda.

Fuente: CDC, NIH, New York Times