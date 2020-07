“Yo no me imagino cómo un fallo técnico tenga que ver con algo legal”, dice Bravo. “Siento que es una forma de que por ahí ellos puedan decir en dado caso: ‘usted aceptó los términos y ahí dice fallo técnico’. A veces es una forma para que ellos luego se laven las manos. Igual cuando dicen ‘empresas amigas’. ¿Cuáles son las empresas amigas? Pueden ser cualquiera o todas, porque no hay una lista”.