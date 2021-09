¿Qué es la dapoxetina y cómo funciona contra la eyaculación precoz?

Imágenes: Shutterstock

Las búsquedas de dapoxetina han aumentado notablemente en Internet en Costa Rica en las últimas semanas, y también en el buscador de nacion.com.

Este medicamento se desarrolló en 2009 por Janssen-Cilag, de Johnson & Johnson. Su razón de ser responde quizás al porqué del subidón en las búsquedas sobre dapoxetina: este medicamento combate la eyaculación precoz, un mal que afecta a casi un tercio de los hombres mayores de edad.

Explicamos cómo funciona la dapoxetina y si se encuentra o no en el país.

¿Qué es dapoxetina?

--Es un medicamento, o mejor dicho, el ingrediente activo de un medicamento que se comercializa bajo el nombre de Priligy, y que funciona contra la eyaculación precoz (EP). Este ingrediente fue inicialmente diseñado para ser un antidepresivo, pero el fármaco evolucionó hacia el tratamiento de la EP, como veremos luego.

--El origen del fármaco es Alemania. Más precisamente el laboratorio Janssen-Cilag; la división europea de Johnson & Johnson.

--En 2009, este medicamento obtuvo la aprobación de la Asociación Médica Europea, y desde entonces ha aumentado la lista de países en el mundo donde se vende, incluido Costa Rica.

--La dapoxetina empezó su camino como posible antidepresivo, pero se convirtió en uno de los únicos medicamentos con aprobación internacional para combatir la eyaculación precoz (EP).

--Desde los años 70 se han recetado medicamentos antidepresivos para tratar la eyaculación precoz. Estos han demostrado ser eficaces porque bajan los niveles de ansiedad e inhiben la serotonina, sustancia que controla las emociones. Sin embargo, fue hasta Priligy que se creó una píldora exclusiva para combatir la EP.

--La EP es cuando un hombre tiene un orgasmo durante la relación sexual antes de lo deseado. Así lo describe Medline Plus, el servicio de información médica de los Institutos de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés):

“El hombre eyacula antes de lo que desearía (prematuramente). Esto puede fluctuar desde antes de la penetración hasta un momento justo después de esta. Esto puede dejar a la pareja sintiéndose insatisfecha”.

--Ese “justo después” puede ser apenas segundos o hasta dos minutos después de penetrar.

--Estudios estiman que este es un trastorno común, que padece entre el 20% y el 40% de los hombres en el mundo (la EP es tres veces más común que la disfunción eréctil).

--Lo que hace el medicamento dapoxetina, principalmente, es inhibir la serotonina, que controla las emociones. Se cree que la causa de la eyaculación precoz son factores psicológicos o problemas físicos. Esta afección puede mejorar sin tratamiento farmacológico, pero el medicamento ha resultado ser efectivo como método.

--La dapoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) de acción rápida; diseñado para tomarse únicamente cuando sea necesario. Es decir, entre una y tres horas antes de tener relaciones sexuales, según indica Janssen.

Ojo: las NIH indican que, a menudo, se recetan antidepresivos como el Prozac y otros inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. “Estos medicamentos pueden incrementar el tiempo que se tarda en alcanzar la eyaculación”.

Estudios científicos sobre dapoxetina

Desde el año 2003, la dapoxetina se evaluó exhaustivamente en al menos cinco estudios clínicos de fase III aleatorizados y controlados con placebo. En esos ensayos participaron más de 6.000 hombres entre 18 y 65 años con eyaculación precoz.

Uno de los estudios, publicado en la revista científica The Lancet en 2006, puso a poco más de 1.800 hombres entre los 18 y 65 años a utilizar el fármaco cada vez que tuveieran relaciones sexuales, un mínimo de dos veces por semana. A un grupo se le dio un placebo, a otro se le dio la dosis de 30 mg y a otro la de 60 mg. Estos fueron los resultados:

--Grupo placebo: retardaron el tiempo de eyacular en 22%

--Grupo 30 mg: retardaron el tiempo de eyacular en 147%

--Grupo 60 mg: retardaron el tiempo de eyacular en 151%

Entre los efectos secundarios más comunes, alrededor de un 5-7% de los participantes tuvo náuseas, dolor de cabeza, diarrea o mareos.

Esta fue la interpretación del estudio: “La dapoxetina a demanda es un tratamiento eficaz y generalmente bien tolerado para hombres con eyaculación precoz de moderada a grave”.

No obstante, también hay estudios que compararon diferentes ISRS comunes para el tratamiento de la depresión con la dapoxetina, para ver si hay diferencias en el tratamiento de la EP.

Un estudio publicado en la revista Nature no encontró pruebas de que la dapoxetina sea mejor que otras ISRS como las aprobadas por la FDA contra la depresión: citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac), paroxetina (Paxil, Pexeva), sertralina (Zoloft). Eso sí: el medicamento del que hablamos aquí es intencionalmente comercializado para ese fin, al contrario de los otros.

El Priligy se vende como píldoras con dapoxetina. En Costa Rica se vende en 30 mg y de 60 mg. Así aparecen registradas en Regístrelo, el portal del Ministerio de Salud:

Captura de pantalla en regístrelo del Ministerio de Salud de Costa Rica.

Para esta publicación buscamos el medicamento en cinco farmacias desde sus páginas web y sus aplicaciones móviles, pero únicamente una farmacia la tenía. Los precios rondaban los c25.000 (30 mg) y c33.000 (60mg) por cajita. Cada caja trae tres píldoras y es un medicamento que requiere receta médica.

A tener en cuenta: la eyaculación precoz es un trastorno que muchas veces puede combatirse con sesiones de terapia. Según no pocos sexólogos, depender de un fármaco ‘on-demand’, que se debe tomar poco tiempo antes del acto sexual, no soluciona la EP en la vida de la persona, sino que únicamente resuelve el problema el día que se toma el fármaco. En este aspecto, la dapoxetina no sirve como un ayudante del problema como tal, sino de momentos específicos.

Al respecto, esto apuntan las NIH de Estados Unidos: “En la mayoría de los casos, el hombre puede aprender cómo controlar la eyaculación. La educación y la práctica de técnicas simples son a menudo exitosas. La eyaculación precoz crónica puede ser un signo de ansiedad o de depresión. Un psiquiatra o un psicólogo pueden ayudar a tratar estas afecciones”.