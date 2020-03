El psicólogo Baruch Fischhoff, de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, dice en el mismo artículo: “Si las personas no encuentran la comida que buscan en el supermercado, buscan otra comida. Para el papel higiénico no hay sustitutos. La necesidad de acumular el único producto para el que no existen alternativas se exacerba. Sobre todo porque no está muy claro cuándo se terminará la escasez de ciertos productos”.