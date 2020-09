“En la parte negativa, está que el endeudamiento federal ha crecido a niveles nunca vistos, algo que se ha agravado por la pandemia”, explica Eduardo Ulibarri. “Además, el PIB no ha tenido un comportamiento precisamente dinámico; más bien, el impacto de gran alza se ha concentrado en los mercados accionarios; es decir, un gran dinamismo en la economía financiera, pero no en la real: ‘Wall Street, no Main Street’. Las clases medias, por su parte, no han visto mejoras significativas en sus niveles de impuestos; por esto, se dice que fue una reforma más dirigida a favorecer los sectores más acaudalados y las corporaciones que a la mayoría de la gente”.