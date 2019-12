Time and Date relativiza toda esta discusión, sin embargo, recordándonos que nuestro calendario no es el único que existe. Si bien el mundo se ha subido por pragmatismo al calendario Gregoriano, en el cual 2001 marcó el inicio del tercer milenio, los calendarios hindú, judío e islámico usan números completamente diferentes. “Ultimadamente, nuestra forma de contar los años no es más que una fabricación aleatoria, basada en las ideas religiosas de un monje del siglo VI”, señala el sitio web.