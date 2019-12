Eso sí, no esperés que el sabor de tu comida preferida mejore con partículas de oro en ella. Estos metales no saben ni huelen a nada. Son lindos y fotogénicos, pero su utilidad en la comida no pasa del Instagram y el Facebook. A nuestro cuerpo no le hacen gracia, aunque tampoco es que nuestro estómago se peleará con nosotros. Simplemente nos dirá: “meh...”