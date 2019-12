“Tomé yajé (yagé; ayahuasca) hace un año. Una muy buena amiga que llevaba un camino espiritual amplio ligado a las enseñanzas de comunidades indígenas me habló de Raúl, el taita (se les dice ‘chamanes’ en comunidades amazónicas y ‘taita’ en comunidades andinas) que dirigía las ceremonias. Lo hizo con respeto, devoción y admiración. La idea me caló. Estaba ansiosa de respuestas. Y a pesar de que me daba algo de miedo, el hecho de que ella me invitara, me hizo soltar las dudas y lanzarme a hacerlo.