--”Aldeas como Guayabo son verdaderos tesoros para la humanidad porque son parte de nuestro pasado más remoto no solo como costarricenses sino como humanidad entera. Pero también son tesoros sumamente frágiles e irrepetibles, no renovables, si se destruyen es información vital de nuestro pasado que se pierde para siempre. Es increíble que en pleno siglo XXI desgraciadamente aún no seamos conscientes de ello. La actualización y el fortalecimiento de contenidos en historia en la educación pública y privada, tanto en primaria como en secundaria, es esencial para generar ciudadanos conscientes de la importancia del pasado y de los bienes patrimoniales precolombinos”.