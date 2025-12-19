El automovilismo nacional se prepara para vivir una de las citas más esperadas del año con el Star Cars Turismo Endurance Series, presentado por Chito Office, un evento que marcará un antes y un después en la escena deportiva al introducir un formato enfocado en carreras de resistencia con vehículos de calle y alto desempeño, bajo la exigencia del día y la noche. Organizado por Turismo Endurance Series en colaboración con TCR Motorsports y HotLap Crew, el evento se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre en el Circuito Star Cars, dentro del complejo Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Una competencia de largo aliento y pura estrategia La competencia reunirá a más de 120 pilotos distribuidos en cuatro categorías oficiales y una invitada denominada Club Racer, ofreciendo un espectáculo variado que combina precisión, estrategia y resistencia mecánica.

Las divisiones oficiales son:

Calle: dividida en ProStreet Street A y Street B

Endurance: STN, S2000 y GT. Vehículos de competición.

Club Racer (invitada): espacio especial para entusiastas y autos modificados.

El formato principal será un endurance de 3 horas continuas, iniciando al atardecer y finalizando en horas de la noche, con relevos de pilotos y estrategias de boxes que pondrán a prueba la coordinación de cada equipo. Este cierre nocturno, con un circuito completamente iluminado, revive la emoción de las carreras nocturnas en Costa Rica.

(El bloguero de la pista/TES)

TURISMO ENDURANCE SERIES

Equipos, marcas y alianzas que impulsan el automovilismo El evento contará con la participación de reconocidos equipos como Economy Rent A Car, Star Cars, Camacho Performance, Passline, Amsoil, Black and White, entre otros, reafirmando el compromiso de los principales exponentes del automovilismo nacional con el crecimiento del deporte. Entre las sorpresas se encuentra la Dupla de Sebastian Alvarez con Danny Formal, piloto de talla mundial con amplia experiencia en competencias profesionales nacionales e internacionales. Las alianzas estratégicas fortalecen este proyecto:

Patrocinadores Oficiales: Star Cars y Chito Office

Patrocinadores Principales: Autos Salas, Tire Kingdom, Chito Office, INGCO, Gulf y Super Baterias.

Copatrocinadores: Amsoil, Sunoco, Car Collector, Camacho, Pitzone, CRT Performance, VP Racing Costa Rica, RSF Refrigeración y Soluciones de Frío, Cubico Soluciones, Liqui Moly y Soluciones Hidraulicas Gomez.

Colaboradores: TCR Motorsports y HotLap Crew

“Somos pioneros en la región con este formato de automovilismo, que ofrece una gran oportunidad de exposición para los pilotos y las marcas patrocinadoras. El formato Endurance presenta muchos factores distintos al Sprint, por lo que los equipos deberán prepararse de la mejor manera, desde los pilotos hasta los mecánicos. Esperamos brindar una tarde y noche de diciembre espectacular y llena de emoción. Y lo más importante y atractivo del evento: volveremos a tener carreras nocturnas, lo que añade un mayor grado de exigencia. Además, los autos de calle también tendrán su espacio para demostrar de qué están hechos en heats nocturnos”, expresó Michel Mondragón, director del evento.

Una cita imperdible para los amantes del motor

El Star Cars Turismo Endurance Series presentado por Chito Office inicia apartir de las 11:00AM y promete combinar la emoción del automovilismo competitivo con un ambi- ente familiar y lleno de experiencias.

Durante el día, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición completa de los vehículos en competencia, además de activaciones de los patrocinadores, zonas de exhibición y espacios de convivencia con pilotos y equipos.

Las entradas estarán disponibles en preventa por medio del canal oficial de Whatsapp de la organización al 62055101 (wa.me/50662055101), con un costo de 5,000 colones en preventa y 6,000 el día del evento. Las puertas se abren a partir de las 11:00AM y se habilitarán multiples espacios para colocar toldos, parrillas e hieleras para pasar un gran rato entre grupos de entusiastas.

