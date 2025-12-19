El bloguero de la pista


El automovilismo nacional se prepara para vivir una de las citas más esperadas del año con el Star Cars Turismo Endurance Series, presentado por Chito Office, un evento que marcará un antes y un después en la escena deportiva al introducir un formato enfocado en carreras de resistencia con vehículos de calle y alto desempeño, bajo la exigencia del día y la noche. Organizado por Turismo Endurance Series en colaboración con TCR Motorsports y HotLap Crew, el evento se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre en el Circuito Star Cars, dentro del complejo Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Una competencia de largo aliento y pura estrategia La competencia reunirá a más de 120 pilotos distribuidos en cuatro categorías oficiales y una invitada denominada Club Racer, ofreciendo un espectáculo variado que combina precisión, estrategia y resistencia mecánica.








