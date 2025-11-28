Sala vs Casas, así calienta la Gran Final del AMA Superbike este domingo

San José, Costa Rica. –El Campeonato AMA Superbike Castrol Actevo 2025 llega a su momento decisivo con la realización de la Gran Final este domingo 30 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., en el Circuito StarCars.com de Parque Viva, donde se definirán los nuevos monarcas de una temporada marcada por duelos intensos, remontadas y un nivel de competitividad sin precedentes.

La categoría estelar Superbike 1000 cc se presenta como el plato fuerte de la última fecha. Los pilotos Iván Sala (Italo–costarricense) y el español Guillermo Casas llegan a la final tras una temporada en la que han peleado curva a curva por la cima del campeonato, protagonizando uno de los enfrentamientos más electrizantes del motociclismo de los últimos años. La tensión aumenta aún más con la participación confirmada del colombiano Stefano Meza, lo que promete una carrera aún más apretada y espectacular.

Previo a la gran final, Iván Sala, analizó el ambiente competitivo que ha marcado la temporada y la intensidad con la que se ha desarrollado la disputa por el título en la categoría Superbike 1000. El multicampeón reconoce que cada fecha ha estado cargada de duelos al límite, maniobras arriesgadas y una presión constante por no ceder terreno en la clasificación, especialmente ante su principal rival, Guillermo Casas. Con la experiencia de más de varias décadas sobre la moto, Sala llega decidido a cerrar el campeonato con una actuación limpia, estratégica y enfocada totalmente en la lucha en pista.

“La fecha pasada parecían las motos chocones; deberíamos pensar más en pasar al adversario y no chocarlo, y en esta última fecha creo que va a ser parecido ya que el reglamento es así: si yo me voy al suelo, alguien más gana el campeonato. Mi idea es ganar y no chocar. Vamos a tratar de terminar bien el campeonato y ganar mi número 14. Voy a hacer una buena carrera para que la gente se divierta y que esta rivalidad sea más de pista y no tanto de choque. No creo que sea fácil ganarme; tengo 56 años, mucha experiencia y una moto altamente preparada”, afirmó Sala.

El español Guillermo Casas también llega decidido a pelear el título tras una temporada marcada por duelos intensos y adelantamientos al límite frente a Sala. Su constancia y capacidad de adaptación lo mantienen firme en la lucha.

“La fecha anterior tuvimos una carrera muy disputada con Iván; nos enfrascamos en una lucha de adelantamientos que se puso caliente. En la segunda carrera luchamos hasta la última curva, hasta que tuvimos una caída. Cada día en la pista es distinto y hay que acoplarse a eso, y las veces que he ganado ha sido justamente por eso. Ya le he demostrado que, aunque él tenga una moto supuestamente superior, yo le he ganado bien. Voy a ir a darlo todo; estamos luchando por un campeonato. Si ha estado caliente el campeonato, esta final va a ser igual”, aseguró el piloto español.

Además de la categoría reina, las divisiones Minimotard, Supersport, AMA Woman y Mini GP llegarán con un dinamismo especial y un nivel competitivo en ascenso, reflejando el crecimiento del motociclismo nacional. Jóvenes promesas y pilotos experimentados tendrán su última oportunidad del año para demostrar por qué han sido protagonistas en cada fecha.

“La temporada 2025 del AMA Superbike Castrol Actevo ha sido una de las más sólidas que hemos organizado. Tuvimos parrillas más llenas, un calendario muy competitivo y un nivel de pilotos que elevó el espectáculo en cada fecha. Como organización reforzamos la seguridad, cumplimos los tiempos al detalle y logramos que cada jornada se desarrollara con orden y profesionalismo. Este crecimiento refleja el compromiso del motociclismo nacional y nos motiva a seguir trabajando para ofrecer un campeonato cada vez más fuerte y atractivo para pilotos y aficionados.” comentó Leonardo Arguedas presidente de la agrupacion AMA Superbike.

Las entradas ya se encuentran a la venta en passline.com, con un costo de ₡5.000 en localidad general.

Síntesis: Fecha: Domingo 30 de noviembreHora: Desde las 8:00 a.m.Lugar: Circuito Star Cars – Parque VivaEntrada general: ₡ 5 000Entradas disponibles en: www.passline.com

