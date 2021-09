Pilotos de Motovelocidad en la recta final del Campeonato

Motovelocidad en Parque Viva Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad será este domingo con grandes novedades. (LUIS CHAVARRIA)

El Campeonato Nacional de Motovelocidad Repsol 2021 tendrá su cuarta fecha este domingo 12 de setiembre en el Circuito Go Rigo Go, de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela; con novedades como que se correrá en el sentido inverso del circuito para aumentar la competitividad, según reportó la Asociación de Pilotos de Motovelocidad APM. Esta regla se implementará en las categorías Mecánica Nacional, Moto Calle, Super Moto A, Super Moto B y Super Sport 300.

“Incluimos el uso del circuito invertido, lo usamos para buscar nuevas formas de poder correr. En Costa Rica solo contamos con el Circuito Go Rigo Go, de Parque Viva, así que invertirlo es una gran opción para tener algo muy diferente. Lo hacemos para las categorías de baja cilindrada, pero para más adelante si estamos planeando hacerlo con las categorías 600 y 1000.

“El circuito se presta muy bien de esta forma, se siente más seguro que antes, ha dado muy buenos resultados como por ejemplo que se pueda salir de las curvas con mayor velocidad. Parece extraño decirlo pero parece que es mejor correrlo inverso, a los pilotos les ha gustado mucho y afirman que es como correr en otro país, completamente diferente”, afirmó Leonardo Arguedas, presidente de la APM.

Otra de las novedades de la fecha es la llegada a la Motovelocidad de la multi campeona nacional de Motocross María Paula Saborío, quien competirá en una de las divisiones de Super Moto y además en la Mini Motard.

La piloto ya había probado la motovelocidad a finales del 2019, pero afirma que para esta ocasión se siente mucho más segura gracias a que las motos de esas categorías son similares a la que utiliza en Motocross.

“Leonardo Arguedas, presidente de Motovelocidad, me hizo la invitación y me animó. Me dijo que podía ser difícil, pero que lo intentara, que así podía alcanzar nuevos objetivos en mi carrera deportiva (...) La motovelocidad me gusta bastante y estoy muy contenta con el apoyo que me han dado y espero mantenerme en este campeonato”, dijo María Paula, quien además compite en Guatemala y Honduras.

Las acciones de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad Repsol 2021, organizado por la Asociación de Pilotos de Motovelocidad (APM) con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense, se podrán disfrutar por medio de la transmisión en vivo en el Facebook AMP Motors desde las 9 de la mañana.

Alta competencia

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada 2021, el campeonato presenta una alta disputa en las diferentes categorías. Una de las divisiones más cerradas de cara a esta jornada es la Super Moto B, donde solamente un punto separa a los tres primeros lugares de la clasificación general.

La pelea por la punta se encuentra entre Justin Alvarado, quien tiene 65 puntos en el liderato, Aaron Ramírez que es segundo con 64 y el piloto Danny Gómez, tercero, con 63 unidades.

En Super Moto A se espera también alta exigencia en esta fecha, Alvarado, piloto 113, también es líder con 72 unidades seguido de Gomez (67) y Joshua Durán (20) con 60 y 52 puntos, respectivamente.

La Super Bike 1000 continuará con el duelo entre Ivan Sala, Leonardo Arguedas y Javier Collado, pilotos que han hecho grandes presentaciones a lo largo del año. Sala es el líder en esta división con 75 unidades.

La Super Sport 600 se encuentra dominada por el piloto José Pablo Gómez, quien buscará no cometer errores para mantener su hegemonía. Actualmente cuenta con 60 unidades a lo alto de la tabla, pero recibe la presión de rivales como Ronny Jiménez y Elmer Lira, que se encuentran segundo y tercero con 54 y 47 unidades.

A la cuarta cita del año llegan también en el liderato general los pilotos Harley Josué Herrera y Danny Alfaro en Mecánica Nacional 175 cc y 200 cc, además de Jean Carlo Rivera en Novatos 1000, Santiago Jiménez en Mini GP, Mario Zúñiga en Minimotard, Leonardo Guillén en Novatos 600, Benedicto Chacón en Super Sport 300 y Gustavo Rojas en MotoCalle.