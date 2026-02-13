El bloguero de la pista

Gran Premio DAVIbank este domingo 15 de febrero en el Circuito StarCars.com

Récord de participación fortalece el inicio del Campeonato Nacional 2026. Evento cuenta con formato nocturno y una propuesta que eleva el espectáculo deportivo a otro nivel.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 arrancará su temporada el próximo domingo 15 de febrero con la disputa del Gran Premio DAVIbank en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, marcando un hito histórico al superar los 125 autos inscritos para esta primera fecha.








