Gran Premio DAVIbank este domingo 15 de febrero en el Circuito StarCars.com

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 arrancará su temporada el próximo domingo 15 de febrero con la disputa del Gran Premio DAVIbank en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, marcando un hito histórico al superar los 125 autos inscritos para esta primera fecha.

Esta cifra convierte al certamen en el campeonato nacional más robusto de la región, reflejando el crecimiento del automovilismo costarricense y la confianza de equipos y pilotos en la estructura deportiva impulsada por Costa Rica Racing League (CRRL).

La principal novedad de esta fecha inaugural será su formato nocturno, una propuesta que elevará el espectáculo tanto dentro como fuera de la pista. Las actividades iniciarán a las 12 mediodía e incluirán prácticas oficiales, sesiones de clasificación y competencias en todas las divisiones bajo un esquema competitivo ordenado.

En el plano deportivo, la organización realizó una revisión integral del parque automotor para equilibrar las categorías y fortalecer las parrillas. La categoría ST se robusteció con la integración de la rama R2 de CHR, mientras que las divisiones fueronreorganizadas: las categorías de producción regresan como SRL 1, 2, 3 y 4; las antiguas GT1 y GT2 se unifican en GT y Super GT; nace la PRL para autos de hasta 220 HP; y la SPEC prioriza la igualdad mecánica y el talento del piloto.

“Superar los 125 autos inscritos en una primera fecha demuestra la solidez del campeonato y el gran momento que vive el automovilismo nacional. Hemos trabajado para ofrecer categorías más competitivas y un espectáculo a la altura del crecimiento que estamos experimentando”, señaló Adrián Villalobos, presidente de CRRL.

El evento contará además con una agenda de entretenimiento que incluye Tronco Móvil, carrera de botargas, Drift Attack, Race Parade, concierto con DJ, show de luces, juego de pólvora, simuladores, exhibiciones especiales, stands de patrocinadores y zonas temáticas.

Las entradas tienen un costo de 5.000 colones y están disponibles en passline.com.

El Campeonato Nacional de Automovilismo 2026 cuenta con el aval oficial de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).

Síntesis:

Evento: GRAN PREMIO DAVIBANK

Fecha: Domingo 15 de febrero, 2026

Hora: 12:00 md.

Lugar: Circuito StarCars, Parque Viva

Precio de las entradas: 5 mil colones

Link de compra: https://www.passline.com/eventos/primera-fecha-nocturna-gp-davibank-campeonato-nacional-de-automovilismo-crrl

