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Gran Premio AMD encenderá la pista este 3 de mayo en el Circuito StarCars.com

- El Campeonato Nacional de Automovilismo regresa con todas sus categorías y un espectáculo integral para toda la familia

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Por El bloguero de la pista

San José, Costa Rica. El Campeonato Nacional de Automovilismo vivirá una de sus jornadas más esperadas este domingo 3 de mayo, con la disputa del Gran Premio AMD a partir de las 8:00 a.m. en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.








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