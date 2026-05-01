Gran Premio AMD encenderá la pista este 3 de mayo en el Circuito StarCars.com

San José, Costa Rica. El Campeonato Nacional de Automovilismo vivirá una de sus jornadas más esperadas este domingo 3 de mayo, con la disputa del Gran Premio AMD a partir de las 8:00 a.m. en el Circuito StarCars de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La segunda fecha de la temporada 2026 reunirá a las principales categorías del automovilismo nacional en una jornada cargada de velocidad, competencia y entretenimiento. En pista estarán presentes divisiones como Gran Turismo (GT), Pro Racing League (PRL), Street Racing League (SRL) y CHR, además de la participación del Campeonato AMA Superbike en sus categorías de 600cc y 1000cc, ampliando la oferta deportiva para los aficionados al motor.

El evento no solo se enfocará en la competencia, sino que ofrecerá una experiencia integral para el público, con show de drift, exhibición de autos de lujo y una serie de actividades pensadas para el disfrute de toda la familia, consolidando así una propuesta que combina deporte, espectáculo y entretenimiento en un mismo escenario.

De cara a la segunda fecha del campeonato, la tabla de posiciones comienza a tomar forma con varios protagonistas que buscarán consolidar su liderato tras lo visto en la jornada inaugural. En CHR destacan Daniel Alfaro en C1, Gio Serrano en C2 y la dupla conformada por Juan Mata y Adrián Jiménez en C3, mientras que en Gran Turismo el referente es Jeremy Ibarra, acompañado por Alejandro Muñiz en la división GT3. En la categoría ST, Esteban Restrepo y Carlos Arce comparten el protagonismo, al igual que Andrés Ardiles y Elmer Carvajal en la Pro Racing League (PRL). Por su parte, Gerardo Vargas lidera en SRL 3, mientras que en la exigente Super GT la dupla de Sergio Solís y André Solano se posiciona como una de las principales a seguir en la lucha por el campeonato.

Campeonato de Automovilismo Copa Economy 200 kilómetros Costa Rica La organización de la Copa Economy, a cargo de Costa Rica Racing League, reportó una cifra récord de más de 150 pilotos en pista, reflejo del gran trabajo y compromiso desarrollado a lo largo de toda la temporada. 2 de noviembre del 2025 (La Nación/Fotografías: MR.D MEDIA - CRRL)

El Gran Premio AMD es organizado por Costa Rica Racing League (CRRL), con el aval de la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM) y el Automóvil Club de Costa Rica (ACCR), entidades que respaldan el desarrollo y la formalidad del automovilismo en el país.

Con una parrilla robusta, múltiples categorías en acción y una propuesta de entretenimiento para todos los públicos, el Gran Premio AMD se perfila como una de las fechas imperdibles de la temporada 2026:

“Para nosotros, cada fecha representa un reto importante como organización, no solo en lo deportivo, sino en la experiencia completa que le ofrecemos al público. Hemos hecho un gran esfuerzo por consolidar un evento integral, donde el automovilismo sea el eje, pero que esté acompañado de actividades complementarias que lo conviertan en una verdadera alternativa de entretenimiento para toda la familia. Eso es lo que nos ha permitido seguir creciendo y rompiendo récords de asistencia, porque el público no solo viene a ver carreras, viene a vivir una experiencia”, señaló Adrián Villalobos, representante de Costa Rica Racing League (CRRL).

Las entradas están disponibles desde los ₡5.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.com.

Sintesis:

Gran Premio AMD, segunda fecha Campeonato Nacional de Automovilismo

Fecha: Domingo 3 de mayo 2026.

Hora 9 am

Entradas desde ₡5.000 en: https://www.passline.com/eventos/segunda-fecha-campeonato-nacional-de-automovilismo-crrl

Para más información:

Web: www.racingleaguecr.com

Facebook: CRRL - Costa Rica Racing League

Instagram: racingleague.cr