Quienes frecuentan Parque Viva para entrenar o asisten a los eventos de motores se han encontrado con un nuevo look y seguirán viendo cambios en los próximos meses. Esto debido a que las marcas Go Rigo Go y Ciclo Boutique adquirieron los Naming Rights de los Circuitos de Competencias y con ello los derechos no solo de nombrar los espacios de la pista y el Mountain Bike Park si no de rotular, colaborar con el desarrollo de zonas estratégicas y mostrar su imagen en ellos.