Sin embargo, no me importa, porque para mí, ese centro no es solo un pase a gol, no es solo un pedazo de un boleto a octavos de final, no es solo una estética imagen que me aparece en la retina cuando me voy a dormir. Es mucho más que eso. Es un reflejo de quién soy. Y yo soy Junior Díaz, un hombre de 36 años, que tiene como filosofía de vida basarse en la perseverancia, el compromiso, la dedicación y la disciplina.