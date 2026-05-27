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Derecho de respuesta: Ministerio de Seguridad no abrió investigación por detención de estudiantes con bandera de palestina

Esta publicación se realiza en atención al derecho de rectificación y respuesta

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Por Oficina de Relaciones Públicas, Ministerio de Seguridad Pública

En la nota publicada en nacion.com el martes 26 de mayo titulada " Ministerio de Seguridad abre investigación por detención de estudiantes con bandera palestina en traspaso de poderes", le reiteramos las siguientes líneas de la respuesta dada:








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