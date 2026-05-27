Derecho de respuesta: Ministerio de Seguridad no abrió investigación por detención de estudiantes con bandera de palestina

En la nota publicada en nacion.com el martes 26 de mayo titulada " Ministerio de Seguridad abre investigación por detención de estudiantes con bandera palestina en traspaso de poderes", le reiteramos las siguientes líneas de la respuesta dada:

“En relación a sus consultas debemos indicarle que las actuaciones efectuadas por los cuerpos policiales, que participaron en la operación de seguridad dirigida a garantizar el buen desarrollo del Traspaso de Poderes, el pasado 8 de mayo, fueron debidamente informadas por esta Oficina de Prensa mediante un comunicado compartido por el canal de difusión destinado para ese fin, el 8 de mayo en horas de la tarde. En tal información se enumeraron los incidentes, las aprehensiones y los posibles delitos asociados.

“Por otra parte, debemos indicarle que por tratarse de un caso en investigación y en razón de la normativa que respalda el debido proceso, no nos vamos a referir al caso en consulta”

Debemos hacer énfasis en la última línea de la respuesta, misma en la que se lee literalmente que es un caso en investigación. En este apartado NO se hace referencia a una investigación administrativa, ni tampoco a alguna apertura de proceso interno de investigación por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

" No es cierto que el Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación por la detención de los estudiantes con bandera de palestina en el traspaso de poderes. El Ministerio de Seguridad Pública es respetuoso de la investigación en vía judicial que se sigue sobre el caso en mención y en razón del debido proceso no nos referiremos al caso."

Oficina de Relaciones Públicas y Prensa

Ministerio de Seguridad Pública