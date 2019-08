Por políticas de Wingo, el pasajero debe presentar su pasabordo impreso en el aeropuerto. Para realizar el check in, los viajeros deben ingresar a wingo.com, hacer el proceso e imprimir su pasabordo, de manera gratuita. En caso de no presentar el pasabordo impreso, el personal del aeropuerto puede asistir a nuestros viajeros en el proceso de check in y en la respectiva impresión del pasabordo, por un pequeño cargo adicional.