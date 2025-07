¿Vegano, vegetariano, gluten free? Las opciones en un vuelo de larga distancia

Parte de la emoción de un viaje está en disfrutar cada etapa, y el vuelo –sobre todo si es de larga distancia– no es la excepción.

Estar lo más cómodo posible, ver una película durante el trayecto y saborear la comida que suele ofrecer la aerolínea son placeres que muchos esperan con entusiasmo.

LEA MÁS: Una costarricense saca los antojos de ticos en Irlanda con su buena cuchara

Sin embargo, no todos los pasajeros pueden comer cualquier cosa. Algunas personas requieren alimentos veganos, vegetarianos o libres de gluten, ya sea por decisión personal o por razones médicas.

La buena noticia es que sí hay opciones. La clave está en solicitarlas con anticipación.

Cada aerolínea cuenta con un apartado en su sitio web para atender necesidades especiales. Allí, el pasajero puede indicar el tipo de dieta que necesita.

En la mayoría de los casos, la solicitud debe hacerse entre 24 y 48 horas antes del vuelo. Algunas aerolíneas incluso permiten elegir el tipo de comida especial desde el momento en que se compra el boleto, ya sea por medio de su sitio web o aplicación móvil.

Esta fue la opción de comida vegana en un vuelo de Lufthansa entre Fráncfort, Alemania, y Costa Rica, en mayo anterior. (Juleana Villegas/Cortesía)

Una vez registrada la solicitud, esta queda vinculada al número de asiento asignado, por lo que la tripulación podrá entregar la comida adecuada sin contratiempos.

De hecho, si ha viajado antes, quizás haya notado que algunos pasajeros reciben su comida antes que el resto. Eso ocurre porque los alimentos especiales se reparten primero.

LEA MÁS: Costarricenses podrán ingresar más fácil a un curioso destino en Europa

Eso sí: es fundamental hacer la solicitud con suficiente anticipación. Si no se registra a tiempo, la aerolínea asumirá que el pasajero no tiene restricciones alimentarias, y podría no contar con una opción adecuada a bordo.