Una costarricense obtuvo un fantástico trabajo en Dubái, como caído del cielo

Esta es la historia número 87 sobre ‘Ticos lejos del hogar’

Por Jairo Villegas S.

La costarricense Daniela Núñez recuerda con claridad el día que cambió su vida de forma inesperada. Con sorpresa, recibió un mensaje que la dejó atónita, aunque no lo pensó dos veces para decir que sí. Esta vecina de Alajuela (y ferviente liguista), de 34 años, aceptó el reto de mudarse a Dubái, el más vibrante emirato de Emiratos Árabes Unidos.








Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

