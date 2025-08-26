Un encantador pueblo de España con calles entramadas: ¿por qué visitar Frigiliana?

En lo alto de las colinas de Málaga, Frigiliana se asoma al Mediterráneo con la elegancia de los pueblos que han sabido conservar su esencia.

Reconocido como uno de los más bellos de España, este destino en Andalucía es perfecto para quienes buscan historia, buena gastronomía y un ritmo de vida más pausado.

Es uno de esos rincones llenos de magia, donde es imposible dejar de asombrarse en cada paso que se da.

Además, en una zona que por ahora no es tan explorada, por lo que podrá disfrutarla con mayor tranquilidad.

La mejor forma de visitarlo es rentando un auto, aunque también puede llegar en autobús público desde Málaga, con un trasbordo en Nerja, otra joya de la zona.

Frigiliana es un pueblo para disfrutar con mucha calma. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Este es uno de los puntos más hermosos del casco antiguo de Frigiliana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Uno de los mayores encantos de Frigiliana es su casco antiguo entramado. Sus calles estrechas y entrelazadas forman un pequeño laberinto que invita a perderse sin rumbo.

Cada giro revela plazas escondidas, balcones llenos de flores y rincones que conservan la historia morisca del pueblo.

Caminar por estas calles no solo es una experiencia visual: es sumergirse en siglos de tradición y descubrir la esencia auténtica de la Andalucía más pura.

Este es Frigiliana, en Málaga, Andalucía, España. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Las plantas y flores hacen más bello el recorrido por Frigiliana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

¿Por qué visitar Frigiliana?

Sus calles empedradas y estrechas, adornadas con flores y fachadas encaladas, son una invitación a caminar.

La huella morisca se percibe en cada rincón, y su gastronomía enamora con platos como el choto al ajillo, la miel de caña artesanal y las tapas acompañadas de vino local.

Las plantas y flores hacen más bello el recorrido por Frigiliana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Las casas blancas dan un toque de frescura a Frigiliana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

La mejor época para ir a Frigiliana

La primavera (abril y mayo) y el inicio del otoño (setiembre y octubre) son ideales para recorrer Frigiliana: el clima es templado, la luz realza el blanco de sus casas y hay menos afluencia turística que en pleno verano.

Lo visité en febrero y también fue un buen momento, con un clima delicioso.

Sugerencias para disfrutar Frigiliana

Caminar sin mapa: La mejor forma de conocer Frigiliana es perderse por su laberinto de calles y detenerse en sus miradores.

Disfrutarlo al amanecer o al atardecer: Son las horas con menos gente y la mejor luz para fotografiar el pueblo.

Probar sus sabores locales: Desde un almuerzo típico hasta un vino dulce de la región.

Combinarlo con naturaleza y mar: A solo diez minutos está Nerja, con sus playas y la famosa Cueva de Nerja, y muy cerca se abre el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama para quienes disfrutan del senderismo.

Sumergirse en su historia: Visite el Museo Arqueológico y el Palacio de los Condes de Frigiliana para comprender su pasado.

Frigiliana tiene esa capacidad de asombrar a sus visitantes y enamorarlos con sus bellezas.

Frigiliana está llena de sorpresas para sus visitantes. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Las calles entramadas son una característica de Frigiliana. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)