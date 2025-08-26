De viaje con Jairo

Un encantador pueblo de España con calles entramadas: ¿por qué visitar Frigiliana?

Frigiliana es una buena opción para visitar en su próximo viaje a España

Por Jairo Villegas S.

En lo alto de las colinas de Málaga, Frigiliana se asoma al Mediterráneo con la elegancia de los pueblos que han sabido conservar su esencia.








