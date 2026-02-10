Un concurrido aeropuerto latinoamericano tiene buses gratis hacia la ciudad

Esta es la estación de autobuses en el Viejo San Juan, Puerto Rico. Desde acá puede ir al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Al visitar una ciudad o un país por primera vez, siempre es inevitable pensar cómo trasladarse del aeropuerto al centro.

Muchas veces los viajeros optan por el transporte público por ser más económico, ya sea autobús, tranvía, metro o tren.

En el Caribe hay un caso llamativo. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, cuenta con una opción de buses que, en determinados periodos, funciona sin cobro de pasaje.

El autobús número 5 realiza el recorrido entre la terminal aérea y el Viejo San Juan, un trayecto que puede tardar aproximadamente entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

Actualmente, en algunos momentos, los pasajeros no deben pagar. Esto suele ocurrir mientras las autoridades ajustan o actualizan los sistemas de cobro del transporte público.

Cuando el sistema opera con normalidad, el pasaje de los autobuses urbanos en San Juan suele costar menos de dos dólares.

Por ese motivo, si viaja a Puerto Rico, conviene verificar si el traslado en bus se mantiene gratuito o, en el peor de los casos, sigue siendo una alternativa muy económica.

La ruta finaliza en la Terminal Covadonga, ubicada en el Viejo San Juan.