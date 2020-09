“Describirte la vida acá me tomaría muchas páginas, pero siempre es bueno empezar comentando que todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Logramos adaptarnos muy bien a la vida acá, aunque no hablamos mandarín. El taiwanés es muy amable con el extranjero y en muchos lugares hablan inglés. La gente es muy amable y colaboradora. La vida acá es tranquila, es más económica que Costa Rica”, describe María José.