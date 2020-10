“Son muy educados, muy reservados al hablar, no son de conversaciones largas ni de interactuar con personas que no conocen bien, tampoco son de hacer preguntas personales, incluso un “cómo está” no lo suelen usar, por lo que al inicio las preguntas o temas serán muy básicas como el clima, deportes, pero no política. Les gusta tener su espacio, por lo que es normal verlos sentados en lados opuestos en el metro o caminando con distancia. Los suecos respetan mucho la igualdad de derechos”.