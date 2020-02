“Cuando mi papá trabajaba en la United Fruit Company, le daban viajes a Nueva York en los barcos cargueros. Tenía yo 11 años cuando me llevaron para que fuera intérprete, porque hablaba inglés y primero llegamos a Manzanillo, que es un puerto de República Dominicana. Ahí había que cargar guineo. Atracamos en la noche y salimos a ver; aquello estaba inundado de militares, porque aquí hay mucho militar, y en Costa Rica no se ven. Me asusté y le dije a papá y mamá que no me gustaría vivir en este país por tantos soldados”, reveló esta costarricense.