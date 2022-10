Tica hizo algo sorprendente para estudiar becada en Japón

Cuando Michelle Flores recibió por primera vez la mala noticia de que no ganó una beca para estudiar en Japón, no se desanimó.

En vez de echarse a morir, se propuso que iba a luchar con todas sus fuerzas para cumplir su sueño de cursar en ese país la carrera de Estudios Japoneses, que abarca historia, cultura, sociedad, política e idioma japonés, algo que la apasiona.

La dificultad para esta joven vecina de San José y graduada en Administración de Empresas en Costa Rica es que la mayoría de becas son para estudios de posgrados, como maestrías, pero ella deseaba comenzar una carrera desde cero.

Quizás otra persona desiste, busca un empleo en el país y se olvida de la opción de prepararse en el extranjero.

Sin embargo, Michelle obtuvo el trabajo, pero para ahorrar todo lo que podía mientras buscaba sin parar una oportunidad en cada universidad japonesa.

Sí, esta joven quien ahora tiene 27 años decidió escribir a cuanta casa de enseñanza superior pudo, hasta que logró que una le abriera las puertas de par en par.

Fue la Universidad de Hokkaido, en Sapporo (830 km de Tokio), la que no la rechazó por su edad (inició clases para bachillerato universitario a los 26 años, edad propicia, pero para una maestría).

“Resultó que en la universidad en la que estoy brindaban cursos intensivos de japonés antes de empezar la carrera. Entonces me daban el primer año clases en inglés, más clases del idioma (japonés) dentro del plan de estudios, por lo cual decidí aplicar a la misma”.

En ese momento empezó con todos los trámites administrativos para ser admitida. Michelle dice que la página web de la universidad la guiaba sobre cómo aplicar, los documentos requeridos y las fechas de aplicación.

Como parte del proceso para tener un espacio en la carrera, esta joven tuvo que realizar las pruebas con que la U verifica si es apta para estudiar ahí.

“También piden documentos confirmando mi nacionalidad, un examen de inglés, específicamente el TOEFL-iBT (había que tener una nota de más de 79), una foto y varios formularios que se consiguen en su página web”, explicó.

Como referencia para algún interesado en estudiar allí, puede dar click en este enlace.

El reto fue aún mayúsculo porque llegó a Japón en época de pandemia, en noviembre del 2020.

Su carrera finaliza en 2025, pero ella no descarta ampliar su estadía en esa nación.

“Cuando no pude ganar una beca con la Embajada (de Japón en Costa Rica), me puse de meta seguir luchando por mis sueños. Me tomó mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, pero realmente era algo que quería. Tuve que esperarme hasta los 26 años para poder estudiar en Japón, que la edad tampoco los detenga a cumplir sus sueños”, enfatizó.

Michelle insiste en que hay una creencia de que las becas son para los recién salidos del colegio, aunque hay oportunidades para personas de más edad.

El programa al que ella logró ingresar incluye una beca para el primer año. Luego, consiguió otra del gobierno japonés por medio de la misma universidad, mediante la organización Jasso.

Además, expresó Michelle, cada año se puede aplicar a becas disponibles en distintas organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro que la propia universidad publica.

Esta joven lanza algunas sugerencias para aquellas personas perseverantes que desean estudiar en Japón.

Por ejemplo, remarcó que si se aplica para una universidad en Japón, es importante traducir todos los documentos a inglés o japonés, pues no los aceptan en español. Debe tenerlos listos porque le pedirán enviarlos y luego de ser aprobados, contactan al interesado para hacer una entrevista.

“Aconsejo que si realmente quieren ir a estudiar al extranjero, busquen todas las maneras posibles de cómo irse. Me refiero a que no solo existen las becas de la Embajada, hay muchas maneras de estudiar en Japón, pero se requiere tiempo para investigar y completar el papeleo que piden“, concluyó.

Michelle Flores vive en Sapporo, Japón.

Michelle Flores, de 27 años, estudia en Japón.

