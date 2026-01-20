De viaje con Jairo

Seis exóticas playas de Costa Rica para visitar este verano: arena blanca, bioluminiscencia, cavernas, escalones...

Paraísos secretos, sitios para amantes de la naturaleza y lugares llenos de aventura: enloquecerá con estas playas

Por Jairo Villegas S.
La playa ofrece todo un espectáculo imposible de perderse.
Manuel Antonio es de las mejores playas del país. (Yerlin Gómez)







Jairo Villegas S.

