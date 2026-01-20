Seis exóticas playas de Costa Rica para visitar este verano: arena blanca, bioluminiscencia, cavernas, escalones...

Disfrutamos de una de las mejores épocas del año y, si algo distingue a Costa Rica son sus hermosas playas, con paisajes impresionantes que superan los de muchos otros países.

El periodista José Pablo Alfaro Rojas, cofundador del sitio GoPlaya y quien prácticamente conoce todas las playas del país, escogió seis exóticas playas que puede visitar este verano; quizá algunas nunca las haya escuchado, pero seguro le cautivarán:

1. Playa Quesera, Península de Nicoya, Puntarenas

Es el sinónimo de arena blanca, ideal para quienes buscan un paraíso sereno. Se puede llegar por un sendero desde el Refugio Curú (cerca de Paquera) o en un bote pequeño; también es posible acceder en kayak.

Aunque es pequeña, está rodeada de vegetación y, en ciertas épocas del año, se puede observar bioluminiscencia, un fenómeno en el que organismos del mar emiten luz propia al agitarse en el agua.

Una de las formas de llegar a playa Quesera es en kayak. (Vamos a Turistear)

2. Playa Huevos, Golfo de Papagayo, Liberia, Guanacaste

Esta playa solo es accesible en bote, normalmente desde Playa El Coco. Tiene una pequeña caverna y un mar espectacular. Es una playa virgen, ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

3. Playa Cabuyal, Liberia, Guanacaste

Perfecta para quienes se mueven por Liberia. Es una playa larga de arena blanca, con sombras naturales y un entorno muy bonito. Hay que tener precaución con las corrientes de resaca, pero el lugar vale totalmente la visita. La ruta hasta allí es asfaltada y el viaje dura aproximadamente 30 minutos desde Liberia.

Playa Cabuyal combina arena blanca y vegetación.

4. Playa Naranjo / Roca Bruja, Liberia, Guanacaste

Se ubica dentro del Parque Nacional Santa Rosa, por lo que es necesario consultar con la administración del parque y, en la mayoría de los casos, usar un vehículo 4×4.

Es un lugar salvaje y extenso, ideal para surfistas y amantes de la naturaleza. Si el acceso por tierra no es posible, se puede llegar en bote desde Playa El Coco. Más que para nadar, es un sitio para disfrutar del entorno natural. Algunos visitantes incluso acampan en el parque, lo que convierte la experiencia en algo memorable.

Roca Bruja

5. Playa Virador, Liberia, Guanacaste

Ubicada en el Golfo de Papagayo, el acceso requiere bajar y subir cerca de 700 escalones. Se ingresa desde un hotel cercano, que ofrece parqueo gratuito y transporte de cortesía hasta el inicio de los escalones. Los baños públicos se encuentran en la zona del parqueo; no hay servicios en la playa.

Es una playa de arena blanca y aguas cristalinas, rodeada de naturaleza; durante el recorrido se pueden ver monos y otras especies. Su acceso no es fácil, pero vale la pena la visita.

Playa Virador en el Golfo de Nicoya. (Alonso Tenorio)

6. Playa Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas

Una de las playas más famosas del país y siempre recomendable. Se encuentra dentro del Parque Nacional Manuel Antonio, por lo que combina arena blanca con vegetación exuberante.

Aunque suele llenarse, sigue siendo un lugar impresionante. Hay varias playas dentro del parque, pero la que está dentro de la zona protegida es la más espectacular. Se llega tras una caminata corta desde el estacionamiento.