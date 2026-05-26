¿Puedo viajar a Estados Unidos aunque la visa expire durante los días de estadía? Departamento de Estado responde

Es recomendable estar pendiente de la fecha de vencimiento de la visa de Estados Unidos.

No siempre los viajes pueden planificarse con suficiente antelación. En ocasiones, ocurre que una persona viaja a Estados Unidos y su visa vence durante su estancia en el país.

¿Le permitirán el ingreso? ¿Qué sucede en este caso? Aunque lo ideal es contar con una visa vigente durante todo el viaje, las autoridades estadounidenses aclaran que esto no siempre es un problema.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, no hay inconveniente en que la visa expire durante la estadía, siempre que el ingreso al país se haya realizado con una visa válida.

Existe la creencia de que la visa debe tener una vigencia mínima de seis meses, pero esto no es correcto.

“Si el oficial de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada le permitió ingresar a los Estados Unidos por un período específico, este quedará registrado en su sello de admisión o en el formulario I-94, también conocido como Registro de Entrada/Salida.

“Usted podrá permanecer en los Estados Unidos durante el período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante su estancia”, indican las autoridades estadounidenses.

En conclusión, no es necesario cancelar o posponer un viaje si la visa vence durante la estancia en Estados Unidos, siempre que la entrada al país se haya realizado de forma legal y dentro del periodo autorizado.