¿Por qué se disparó el precio de los boletos aéreos? No solo se debe al combustible

Los viajeros que están planeando sus próximas vistas al extranjero se topan con un gran problema: en términos generales el precio de los boletos de avión se disparó hacia la mayoría de destinos.

Salvo algunas excepciones, volar se volvió más caro en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, se volvió una tarea muy complicada encontrar vuelos a Europa en menos de $600, como hasta hace poco.

También hacia Estados Unidos el valor de los pasajes se ha duplicado, al menos.

¿A qué se debe? De entrada cualquiera puede pensar que es por el vertiginoso incremento en el precio de los combustibles, pero este es solo un factor, ya que existen otros que también presionan los precios de los boletos de avión hacia las nubes.

Paul Verhagen, CEO de la aerolínea Iberojet, que vuela entre San José y Madrid tres veces por semana, detalló un poco lo que sucede en la industria de la aviación.

Afirma que efectivamente el aumento en los hidrocarburos ha sido de entre una 60% y 70% en solo un año, lo que inevitablemente implica trasladar parte de ese costo a los pasajeros.

Pero esa no es la única razón. Hay una que también afecta mucho.

Luego de poco más de dos años de pandemia, este 2022 trajo consigo un deseo enorme de las personas de salir del país, por lo que la demanda de espacios en los aviones subió considerablemente.

Sin embargo, hay aerolíneas que enfrentan escasez de personal (no es el caso de Iberojet) o bien aeropuertos donde no se pueden aumentar las frecuencias porque todavía no recuperan toda la operación como antes del covid (no es el caso de lmás terminales ticas).

A mayor demanda, los precios suben, lo que explica las dificultades para encontrar vuelos más económicos.

Hay otra noticia aún más mala para Costa Rica. Según Verhagen, el país es uno de los destinos más demandados por viajeros internacionales, que sumado a los ticos que quieren ir de paseo, impulsan el alza de los pasajes.

¿Qué se puede hacer? Verhagen sugiere tener disponibilidad de fechas, pues viajar un día antes o después puede hacer la diferencia. Recalcó, por ejemplo, que fines de semana suele ser más costoso.

La otra recomendación es adquirir los boletos con la mayor antelación posible, dijo.

Además, puede ser el momento de darle oportunidad a destinos que quizás no son tan demandados, lo que podría facilitarle encontrar mejores precios.

En el siguiente video, la entrevista a Paul Verhagen.