Por qué se dice Merry Christmas en vez de Happy Christmas

Este es el mercado navideño de Rathausplatz en Viena, Austria.

A las puertas de una nueva Nochebuena, probablemente todos sus saludos estén acompañados de la frase ¡Feliz Navidad!

Sin embargo, en inglés se suele decir Merry Christmas en lugar de Happy Christmas. ¿A qué se debe?

La palabra merry se puede traducir como alegre, festivo o jovial, mientras que happy significa feliz, contento o dichoso.

En siglos pasados, merry se asociaba especialmente a fiestas, banquetes y convivencia comunitaria. De esta forma, decir Merry Christmas implicaba desearle a alguien una Navidad llena de alegría y celebración.

La expresión Merry Christmas se popularizó aún más con la novela corta A Christmas Carol (Cuento de Navidad) de Charles Dickens, publicada el 19 de diciembre de 1843. La primera edición se agotó antes de Nochebuena.

Una curiosidad es que la traducción literal del título sería “Un villancico de Navidad” o “Un canto de Navidad”, pero tradicionalmente en español se le llama Cuento de Navidad.

En la obra, la frase Merry Christmas se repite entre los personajes, simbolizando el espíritu navideño y la generosidad que Dickens quería transmitir.

En Inglaterra e Irlanda también es común escuchar Happy Christmas, una variante más formal o educada, aunque menos usada internacionalmente.