De viaje con Jairo

Por qué se dice Merry Christmas en vez de Happy Christmas

La historia detrás del saludo que se convirtió en símbolo del espíritu navideño

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Este es el mercado navideño de Rathausplatz en Viena, Austria.
Este es el mercado navideño de Rathausplatz en Viena, Austria. (Jairo Villegas S.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Merry ChristmasHappy ChristmasFeliz NavidadCharles Dickens
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.