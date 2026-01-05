Popular aerolínea que vuela a Costa Rica ofrece Internet gratuito: esto debe hacer para usarlo

Durante el vuelo podrá recibir y enviar mensajes por WhatsApp.

En ocasiones, las horas pueden volverse eternas durante un vuelo, especialmente cuando no es posible comunicarse o entretenerse con el teléfono celular. Sin embargo, los pasajeros de una popular aerolínea que vuela a diario a Costa Rica ahora disponen de Internet gratuito para mensajería durante el viaje.

Se trata de Iberia, cuyos clientes pueden enviar y recibir mensajes de texto a través de aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Viber y Telegram, entre otras.

La aerolínea asegura que el 90% de su flota ya cuenta con el sistema de Wi-Fi que permite este servicio.

El pasado 1.º de enero, volé con Iberia en la ruta entre Madrid y Santo Domingo, República Dominicana, y utilicé la conexión disponible a bordo.

Es importante tomar en cuenta que el servicio gratuito es únicamente para mensajería, por lo que no permite enviar ni recibir fotografías, videos o audios.

“Un servicio gratuito durante todo el vuelo, para clientes que viajan en clase Business y clientes Iberia Club, o aquellos que se den de alta en el programa durante el vuelo”, explica la aerolínea.

Para aprovechar este beneficio, es necesario contar con una cuenta gratuita en Iberia Club.

Si ya dispone de una, conviene verificar antes de abordar que la contraseña esté activa, ya que no podrá cambiarla durante el vuelo.

Quienes no tengan cuenta pueden registrarse durante el viaje, siempre que dispongan de una dirección de correo electrónico.

Para conectarse, el pasajero debe poner el teléfono en modo avión, seleccionar la red Iberia Wi-Fi y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Luego debe elegir la opción “Ver paquetes de Wi-Fi” y seleccionar mensajería gratuita.

Iberia también ofrece paquetes de pago para quienes deseen una conexión más amplia. El servicio de Internet se activa una vez que el avión alcanza los 10.000 pies de altura.