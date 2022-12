¿Pasaría la noche en un hospedaje como este, con desconocidos?

Washington, Estados Unidos. Nunca había visitado esta ciudad y no tenía previsto pasar una noche en ella; sin embargo, el destino me la puso en el camino.

La forma más económica que encontré para llegar a Europa este diciembre fue con una escala en Washington, que se alargó a una noche completa por un cambio en el itinerario de una de las aerolíneas.

Eso me obligó a buscar un hospedaje y a la vez me permitió tener más tiempo para recorrer la ciudad. Lo que hice en esta ocasión fue comprar dos tiquetes por separado, uno de Costa Rica a Washington y otro de Baltimore a Dublín, Irlanda, con aerolíneas diferentes. Es decir, dos reservas distintas.

Como los hospedajes en la capital estadounidense no son económicos, opté por volverme a quedar en una habitación compartida de hombres y mujeres, algo muy popular entre viajeros jóvenes porque les permite ahorrar y conocer a otras personas.

En este tipo de hospedajes me he quedado en diversos países de Europa, desde Ámsterdam en Países Bajos hasta Belgrado, en Serbia, pero no lo hacía desde que comenzó la pandemia.

Por lo general la experiencia siempre ha sido muy buen, aunque no deja de tener algo de incomodidad. En el siguiente video les muestro esta habitación, cuyo costo fue $45 por una noche.