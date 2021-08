Los países que recibirán aficionados ticos en eliminatoria a Catar 2022

Costa Rica ya palpita el inicio de la eliminatoria que conduce a Catar 2022, que podría ser el sexto mundial mayor en que se vea la bandera nacional.

Costa Rica vs Uruguay Keylor Navas en un partido eliminatorio. (Rafael Pacheco Granados)

Es inevitable que florezca entre la afición los deseos de apoyar a la Selección desde las gradas, para festejar los goles, sufrir un poco con los ataques del rival y ver segundo a segundo el desempeño de los futbolistas.

No obstante, esta eliminatoria es un poco atípica, debido a la pandemia de la Covid-19, que provoca cierres de algunas fronteras, requisitos especiales para turistas y cuidados adicionales de las personas para no contagiarse.

Pese a que por ahora la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no ha recibido aval para el ingreso de aficionados, la mayoría de los rivales sí tiene autorización, incluso de recibir a los ticos en las graderías de sus inmuebles.

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, indicó que a hoy, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y Panamá son los que confirman la presencia de aficionados en la eliminatoria.

“Jamaica, Canadá y Costa Rica (a este momento) no han anunciado aún. Sin embargo, Jamaica sí informó de que el primer partido contra Panamá no tendrá aficionados, pero no ha anunciado con respecto al resto de la eliminatoria”, expresó Araya.

El primer juego de la Sele será el jueves 2 de setiembre en Ciudad de Panamá, un rival siempre difícil, pero un país atractivo para hacer compras.

“La Fedefútbol solicitó a la Federación Panameña entradas y hay total apertura a que exista reciprocidad. Se está negociando para saber cuánta cantidad o porcentaje estaremos intercambiando, de manera que sea satisfactorio para ambas partes según la realidad de la pandemia en cada país”, añadió Araya.

Alonso Vargas, de Toursdeportivos Costa Rica, indicó que ofrecen un paquete para acompañar a la Selección a Panamá. El viaje es del 31 de agosto al 3 de setiembre.

“El paquete de tres noches vale $499 or persona e incluye vuelos directos, tres noches de alojamiento, entrada al estadio, traslados y seguros de viaje, en habitación doble”.

Solo un detalle para quienes desean emprender el viaje al país vecino: las autoridades panameñas decidieron que al estadio solo ingresarán aficionados que tengan el cuadro completo de vacunación.

Luego de Panamá, Costa Rica recibe a México el 5 de setiembre, y tres días después a Jamaica.

Es hasta el 7 de octubre que la Sele vuelve a salir. Ese día juega en Honduras. El 10 de octubre recibe a El Salvador y el 13 visita Estados Unidos.

El 27 de noviembre va a Canadá y el 30 de ese mes juega en casa contra Honduras.

Por ahora, Canadá mantiene sus fronteras cerradas, al menos hasta el 7 de setiembre, por lo que es incierto si los ticos podrán ir.

El 27 de enero de 2022 Costa Rica es anfitrión ante Panamá, el 30 de ese mismo mes va a México y el 2 de febrero a Jamaica.

El 24 de marzo recibe a Canadá, el 27 visita a El Salvador y el 30 recibe a Estados Unidos.

Tenga presente que cada país solicita diferentes requisitos de ingreso y, además, están en constante revisión y cambio.