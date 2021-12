Lo que no me atreví a comer en Helsinki, Finlandia

Helsinki, Finlandia. Esta ciudad tiene un encanto particular. Quizás los atractivos no sean tantos como otras urbes de Europa, pero el estilo de Helsinki lo deja boquiabierto.

Llegamos a la capital finlandesa en un ferry desde Estonia. Nos movimos con mucha facilidad mediante el sistema de tranvía y optamos por comer en supermercados para ahorrar un poco.

No podíamos pasar por alto una visita al Old Market, un mercado tradicional del siglo XIX con puestos donde se ofrecen especialidades finlandesas. Se encuentra junto a la llamada Plaza del Mercado. Entre los productos que ofrecen, pero no nos atrevimos a probar, están el oso y el reno.

Les dejo el siguiente video para que tengan una idea de lo que se ofrece en este mercado.