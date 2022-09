Lo que debe saber al llevar equipaje en vuelos por Europa

Baja Renania, Alemania. Una de las decisiones difíciles al viajar es qué ropa llevo, qué voy a necesitar al recorrer esos lugares de ensueño y disfrutar con familiares o amigos de esas callejuelas de antaño repletas de vida nocturna.

Si viaja a Europa, es muy probable que se desplace entre países en avión, pues es una forma que suele ser más económica que el tren.

Sin embargo, las aerolíneas de bajo costo se caracterizan por tener estrictas políticas de equipaje, por lo que debe tomar previsiones para no verse sorprendido al abordar, donde podrían obligarlo a pagar si lleva exceso de maletas o bolsos.

Por eso, tome en cuenta estas sugerencias que, confieso, algunas veces incumplo y por eso me invade el temor de que me cobren. Como decimos popularmente, en ocasiones me la juego.

El primer paso es saber que al comprar un boleto aéreo en una aerolínea de bajo costo, solo le incluirá lo que ellos llaman un objeto personal, que debe cumplir con ciertas medidas (debe verificarlas en el sitio web de la aerolínea).

Ese objeto personal debe caber debajo del asiento delantero, pues en teoría los portaequipajes de la cabina del avión están reservados para quienes pagaron por llevar un carry on (por lo general es una maleta pequeña o mediana con ruedas).

El objeto personal puede ser un salveque como el que usaba en el colegio o el bolso con la laptop. Si llega a abordar con más que eso, podrían pedirle facturar alguno de los bolsos y cobrarle.

En caso de necesitar llevar equipaje en la bodega del avión o un carry on en la cabina, lo mejor es que lo compre por Internet, ya sea cuando adquiere el tiquete o días antes del despegue.

Si llega al mostrador a pagar por ese servicio el día del viaje, le saldrá más caro. La tarifa es aún más alta si debe comprarlo al momento de abordar.

Muchas veces las aerolíneas son muy estrictas con el peso. Por eso, trato de llegar un poco más temprano y busco un counter que esté desocupado y coloco el equipaje para saber si debo sacar algo o si puedo agregar algo.

Tenga presente que los líquidos o geles mayores a 100 mililitros no pueden ir en la cabina de la aeronave.

Les preparé el siguiente video para que tengan una mejor idea.