De viaje con Jairo

Las ofertas que ha lanzado British Airways en la ruta Costa Rica – Londres

Es probable que aumenten las opciones de encontrar vuelos baratos para este trayecto sin escalas

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Por Jairo Villegas S.
Un avión de British Airways se prepara para despegar del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, el 21 de marzo de 2025, tras el cierre del aeropuerto de Heathrow después de que se registró un incendio en una subestación que suministra electricidad a la terminal aérea. El aeropuerto de Heathrow, el más transitado de Europa, cerró en la madrugada del 21 de marzo durante 24 horas luego de un gran incendio en una subestación eléctrica que dejó sin energía al amplio complejo situado al oeste de Londres, según informaron las autoridades. El aeropuerto de Gatwick, el segundo con mayor tráfico en el Reino Unido, indicó que recibiría algunos vuelos desviados desde Heathrow. “Estamos al tanto de la situación en el aeropuerto de Heathrow hoy y brindamos apoyo según sea necesario. Los vuelos desde Londres Gatwick operan con normalidad hoy”, indicó Gatwick en la red social X. (Foto de Glyn Kirk / AFP)
Un avión de British Airways se prepara para despegar del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres. (GLYN KIRK/AFP)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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