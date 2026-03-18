Las ofertas que ha lanzado British Airways en la ruta Costa Rica – Londres

Un avión de British Airways se prepara para despegar del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres.

Más disponibilidad de asientos y mayor conectividad. Entre octubre de 2026 y marzo de 2027, la aerolínea británica British aumentará a cinco sus frecuencias semanales entre Costa Rica y Inglaterra.

Además, el vuelo directo comenzará a operar hacia el aeropuerto de Heathrow, en lugar de Gatwick, lo que permitirá a los viajeros acceder a una mayor cantidad de conexiones en Europa.

Los vuelos sin escalas suelen ser más costosos, ya que tienen mayor demanda en comparación con los itinerarios con escalas.

Sin embargo, en algunas ocasiones, la aerolínea lanza promociones atractivas desde Costa Rica. Aunque no es posible predecir cuándo ocurren, el aumento de tres a cinco frecuencias semanales podría incrementar las probabilidades de encontrar boletos más económicos hacia Inglaterra.

Por ejemplo, para febrero pasado, la aerolínea ofreció tarifas de $651 ida y vuelta, que incluían una maleta documentada y selección de asientos 24 horas antes del viaje, según reportó el sitio especializado Explorador de Viajes.

En otros momentos, también se han registrado ofertas que rondan entre los $600 y $700 por pasajero.

Este comportamiento da una idea del panorama que podría presentarse durante la próxima temporada de invierno europeo, que coincide con el periodo de vacaciones de muchos costarricenses.

En una ruta donde los precios suelen superar los $1.000 ida y vuelta, encontrar tarifas entre $600 y $700 —especialmente en vuelos directos— se considera una oferta poco frecuente.

Este tipo de precios no solo representa un ahorro significativo, sino también una oportunidad poco común de volar sin escalas a Europa, una opción que normalmente tiene un costo más elevado debido a su alta demanda y comodidad.

Para quienes buscan aprovechar estas oportunidades, se recomienda utilizar buscadores de vuelos como Kayak o Google Flights y activar alertas de precios que notifiquen cuando las tarifas bajen.