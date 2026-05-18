De viaje con Jairo

La trampa con boletos aéreos en ganga: así obligan a viajeros a pagar mucho más

No se deje llevar por las emociones; sí puede encontrar muy buenas ofertas en tiquetes de avión, pero también puede ser engañado

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Por Jairo Villegas S.
Boletos aéreos. ShutterStock
Al comprar boletos aéreos por Internet, verifique recibir código de reserva (seis dígitos) y número de tiquete (13 dígitos). (Shutterstock)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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