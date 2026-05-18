La trampa con boletos aéreos en ganga: así obligan a viajeros a pagar mucho más

Al comprar boletos aéreos por Internet, verifique recibir código de reserva (seis dígitos) y número de tiquete (13 dígitos).

La emoción de unas próximas vacaciones comienza desde el momento en que nos sentamos a buscar boletos aéreos. No importa si se trata del destino soñado o de una aventura inesperada a un lugar que ni siquiera estaba en nuestra lista de deseos. Hay algo que siempre llama la atención: un precio irresistible.

Sin embargo, los viajeros están expuestos a caer en trampas que, en el mejor de los casos, los obligan a pagar más dinero y, en el peor escenario, les hacen perder no solo el dinero, sino también la ilusión del viaje.

En la era digital, donde todo parece más sencillo, también es necesario extremar los cuidados.

Recientemente, en el grupo de Facebook, Soy explorador tico, una usuaria compartió su experiencia tras encontrar en Internet un vuelo ida y vuelta entre San José y Nueva Jersey, Estados Unidos.

“Me salía una opción en $429. Tenía 10 minutos para aprovechar la promoción y los vuelos a ese destino están en $800, así que parecía una gran oferta. De inmediato los compré”, contó.

“Pasada una hora, recibí una llamada y me dijeron que los vuelos que compré se agotaron y que tenía que pagar la diferencia para emitir unos nuevos; de lo contrario, perdía el dinero pagado. En resumen, la diferencia ajustaba a $800 por vuelo, incluyendo solamente un artículo personal”.

“Siempre he insistido en que los boletos se deben comprar directamente con la aerolínea, pero ayer esa promoción me alegró la vida. Hoy me siento burlada, frustrada y estafada”.

Al revisar los comentarios del sitio donde compró, encontró muchas quejas de personas que denunciaban situaciones similares.

Precisamente, esta es una de las artimañas más comunes que utilizan algunos sitios para impulsar compras rápidas mediante ofertas aparentemente irresistibles.

Así lo advierte el sitio especializado Better Business Bureau (BBB), dedicado a identificar este tipo de engaños y alertar a los consumidores.

Otro de los fraudes más frecuentes ocurre mediante reservas que parecen reales, pero que en realidad no corresponden a boletos emitidos.

Muchos viajeros creen que tener un número de reserva —el código alfanumérico de seis caracteres— garantiza el vuelo. Sin embargo, eso no siempre significa que el tiquete exista oficialmente.

Por eso también es importante recibir el número de tiquete electrónico, que normalmente tiene 13 dígitos. Algunos sitios fraudulentos generan únicamente bloqueos temporales que desaparecen horas después.

Parte del desafío es que sí existen buscadores y plataformas donde es posible encontrar tarifas más bajas que en otros sitios, lo que hace más difícil detectar cuándo se trata de una verdadera promoción y cuándo podría ser una trampa.

Por eso, tome en cuenta estas recomendaciones para protegerse al máximo.

Señales de posible fraude

Precios muy por debajo del mercado. El cargo en su estado de cuenta aparece con un nombre extraño, distinto al del sitio web, lo que puede dificultar los reclamos. No entregan número de e-ticket. Llaman para pedir una “diferencia” después de cobrar. Atención únicamente por WhatsApp. Presión para decidir rápido. Políticas de reembolso confusas. Mala reputación en sitios como Trustpilot, BBB o Reddit.

¿Cómo evitar caer en trampas con boletos aéreos?

1. Compare precios: Antes de comprar, revise el mismo vuelo en la página oficial de la aerolínea y en sitios confiables como Google Flights, Skyscanner o Kayak. Si el precio es absurdamente inferior, desconfíe.

2. Revise la reputación del sitio: Busque opiniones recientes de otros compradores y preste atención a comentarios sobre cobros adicionales, cancelaciones o problemas para obtener reembolsos.

3. Verifique que el boleto fue emitido: Si decide comprar, asegúrese de recibir tanto el código de confirmación como el número de tiquete electrónico. Luego ingrese directamente a la página oficial de la aerolínea para confirmar que el vuelo aparece a su nombre.

4. Desconfíe de llamadas o mensajes posteriores: Si poco tiempo después de la compra recibe llamadas o mensajes indicando que la tarifa expiró, hubo un error o debe pagar una diferencia, tenga cuidado. Esa es una de las tácticas más frecuentes.

5. Pague con tarjeta de crédito: Esto podría permitirle hacer un contracargo o utilizar mecanismos de protección bancaria para intentar recuperar el dinero en caso de problemas.

Aun así, recuerde que el sitio tendrá acceso a la información de su tarjeta, por lo que siempre es mejor comprar únicamente en plataformas confiables.

Sí es posible encontrar excelentes precios en boletos aéreos, pero conviene desconfiar de aquellas “gangas” que parecen demasiado buenas.