De viaje con Jairo

La silenciosa regla del aeropuerto de San Salvador que toma por sorpresa a los viajeros

Tome nota en caso de que su próximo viaje incluya una escala en San Salvador

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Por Jairo Villegas S.
Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Aeropuerto Internacional de El Salvador. (Jairo Villegas S.)







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Escala en San SalvadorAeropuerto San Salvador
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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