La silenciosa regla del aeropuerto de San Salvador que toma por sorpresa a los viajeros

Una de las escalas más frecuentes para los vuelos que salen desde Costa Rica es el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Sin embargo, una regla poco conocida en esta terminal aérea suele tomar por sorpresa a los viajeros.

En muchos países es habitual que, cuando el destino final es Estados Unidos, exista un control de seguridad adicional antes de ingresar a la sala de abordaje. En ese punto, los pasajeros no pueden llevar líquidos u otros artículos restringidos por ese país.

No obstante, en San Salvador este control adicional es frecuente incluso cuando el destino final no es Estados Unidos.

Por eso, los pasajeros deben tomar precauciones para evitar inconvenientes durante la escala.

Un detalle importante es que, si no viaja hacia Estados Unidos, en este control previo a la sala de abordaje sí se permite ingresar con bebidas compradas dentro del aeropuerto, siempre que se presente la factura. De lo contrario, deberán desecharse.

En la práctica, esto significa que una escala en San Salvador puede requerir más previsión que en otros aeropuertos de la región.

Revisar qué lleva en su equipaje de mano y conservar los comprobantes de compra puede marcar la diferencia entre un tránsito sin contratiempos y tener que deshacerse de artículos a última hora.

Además, trate de no llegar de último minuto a la sala asignada para su siguiente vuelo.