De viaje con Jairo

La duda más común sobre hacer escala en Panamá tiene una respuesta sencilla

El aeropuerto Tocumen es de los más populares de América Latina y siempre es muy probable hacer una escala ahí

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Por Jairo Villegas S.
Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. (Jairo Villegas S.)







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Aeropuerto TocumenPanamáEscala en Panamá
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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