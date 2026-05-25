La duda más común sobre hacer escala en Panamá tiene una respuesta sencilla

El aeropuerto de Tocumen en Panamá es uno de los más utilizados para conexiones aéreas en América Latina, especialmente por las operaciones de la aerolínea Copa Airlines.

Por eso, entre los viajeros es muy común la duda sobre si el tiempo de tránsito alcanza para tomar el siguiente vuelo.

Incluso existen itinerarios con escalas menores a una hora.

La respuesta, en la mayoría de los casos, es sí.

A diferencia de otros aeropuertos, en Tocumen el pasajero en tránsito normalmente solo debe bajarse del avión y dirigirse a la siguiente puerta de embarque.

Para ubicarse, puede apoyarse en las pantallas informativas distribuidas por toda la terminal.

En la mayoría de conexiones no es necesario recoger equipaje ni volver a pasar controles de seguridad. La excepción suele ser en vuelos hacia Estados Unidos, donde sí se realiza una revisión adicional antes del abordaje.

Eso sí, conviene prestar atención a las terminales.

El aeropuerto cuenta con dos terminales y la numeración de la puerta ayuda a identificarla: si inicia con 1, corresponde a la Terminal 1; si empieza con 2, pertenece a la Terminal 2.

En algunos casos será necesario cambiar de terminal. El recorrido puede tomar entre 15 y 25 minutos caminando, dependiendo de la puerta de embarque y del ritmo del pasajero. También existe un servicio gratuito de shuttle interno entre ambas terminales.

Si dispone de poco tiempo, lo más recomendable es localizar primero su siguiente puerta de embarque y luego recorrer las instalaciones con más tranquilidad.

En general, no hay razón para temerle a las escalas en Tocumen.