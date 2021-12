Irán nos dejó entrar a uno de sus sitios más sagrados en Ramadán

Qom, Irán. Desde antes de llegar a Irán, la ciudad de Qom estaba en mi lista de infaltables, pues es la segunda más sagrada de esa república islámica. Por eso, emprendimos un viaje de 150 kilómetros desde la capital, Teherán, para visitarla.

Inicialmente mi idea era viajar en tren, pero no logramos comprar boletos. Aún no sé la razón, pues el idioma fue un gran impedimento en la hermosa estación del ferrocarril en Teherán.

El plan B era ir en autobús, pero la terminal quedaba un poco lejos de la estación del tren, y aunque nos movíamos en metro, estimaba un buen rato de viaje. Entonces nos armamos de valor para negociar con taxistas; valor porque no teníamos idea de cómo explicarles hacia dónde íbamos debido al idioma.

Además había una dificultad adicional, pues los números son diferentes en farsi, el idioma oficial de este gigantesco y sorprendente país. Por suerte, tardamos poco tiempo en ponernos de acuerdo… $15 por llevarnos, traernos y esperar un par de horas en Qom para que conociéramos.

El taxista no hablaba nada más que farsi… pero su amabilidad fue tal que al poco tiempo de salir de Teherán llamó a un amigo y me dio el celular. Me quedé extrañado, pero su amigo en inglés me preguntó qué deseábamos hacer en Qom. De esta forma, nuestro conductor conoció nuestros planes y nos pudo ayudar.

Llegamos a Qom y nos llevó al Mausoleo de Fátima, un lugar muy sagrado para los musulmanes, construido en honor a Fátima al-Masuma, hermana del octavo imán de los chiitas, quien murió en el año 816. Una guía gratuita nos acompañó y explicó todos los detalles. Posiblemente estaba extrañada de saber que somos de Costa Rica.

Era Ramadán, un mes sagrado para el Islam en el que los musulmanes ayunan desde la salida del sol hasta el ocaso. Por respeto, nosotros tampoco comíamos durante esas horas del día.

En el siguiente video les dejo todos esos detalles de dicho viaje, por un país con una cara muy distinta de la que pueda imaginar.

Aquí les comparto otros videos de nuestro viaje a Irán.