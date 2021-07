¡Francia abre fronteras a costarricenses! Estos son los requisitos

Colonia, Alemania. Las buenas noticias siguen llegando para los costarricenses amantes de los viajes.

Francia anunció que se suma a los países europeos que abren fronteras a ticos siempre y cuando tengan el cuadro completo de vacunación contra covid-19.

Así lo publicó la Embajada de Francia en Costa Rica, en este enlace que le sugiero consultar para que evacúe cualquier duda. https://cr.ambafrance.org/Francia-nuevas-condiciones-para-viajar-desde-hacia-Costa-Rica

¿Cuáles son los requisitos?

Según publica la Embajada, “el esquema de vacunación se considera completo 28 días después de la administración de una dosis de la vacuna Janssen (Johnson & Johnson) y 7 días después de la administración de la segunda dosis de las otras vacunas (Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield)”.

Agregó: “Las medidas para los adultos vacunados se aplican en las mismas condiciones a los menores que les acompañan, estén o no vacunados”.

Lo que debe presentar para abordar ese añorado vuelo hacia París u otra ciudad francesa es el certificado de vacunación que da el Ministerio de Salud.

Este trámite debe hacerlo con tiempo pues al menos tarda 10 días hábiles.

La información no aclara si debe estar apostillado o no. El lunes ingresé a Alemania, país que no pide el certificado apostillado; sin embargo, en el counter de Iberia me dijeron que la mayoría de personas lo presenta apostillado.

Para ello, debe solicitar cita y hay campos para mediados de agosto en adelante.

Además, debe hacer una declaración jurada de que no tiene síntomas de covid-19 y que no tiene conocimiento de haber estado en contacto con alguien con dicha enfermedad.