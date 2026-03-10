Exlocutora de radios de Costa Rica conquista el mundo de los cruceros

Su voz fue inconfundible para quienes sintonizaban Radioactiva 91.5, Zeta FM 95.1, Radio Puntarenas y Radio Centro, a inicios de los años 2000.

Trabajó en estas emisoras poco más de dos décadas, desde que tenía 17 años. Los oyentes no solo disfrutaban de la buena música, sino también de la animación que Cristina Castro Meléndez ofrecía al aire.

Aunque hace más de 10 años dejó la radio, todavía guarda con cariño las emociones que le brindaba la cabina de transmisión, así como su habilidad frente a los micrófonos. Sin embargo, Cristina encontró una nueva pasión: los viajes.

“Empecé como bloguera y luego terminé con mi propia agencia de viajes. El giro se dio cuatro años después de generar contenido, algo que realmente nunca me imaginé”, confiesa la josefina.

“Mi especialidad son los cruceros. Es un nicho muy interesante y la mayoría del público me identifica porque el 80% de los viajes y contenido que hago está relacionado con diferentes navieras”, agrega.

Cristina Castro Meléndez en Mykonos, Grecia. (Cristina Castro Meléndez/Cortesía)

Estar inmersa en el mundo de los viajes le ha permitido aprender mucho en poco tiempo. Según Castro, cada país tiene su propio encanto y ofrece experiencias únicas e irrepetibles.

“He aprendido a leer y conocer a los pasajeros. Cada uno es diferente y realmente me gusta que vivan una experiencia memorable cuando reservan conmigo”, afirma.

Además de impulsar su trabajo en redes sociales, Castro tiene un espacio en Telediario Internacional, los jueves a las 10 a. m., llamado Movete en el mundo, donde presenta destinos fascinantes.

Considera que su experiencia como figura pública genera cercanía con los clientes, quienes sienten confianza al reservar con ella.

Aunque reconoce que no es fácil, asegura que la constancia y la responsabilidad le han permitido consolidar un nicho sólido en el sector de viajes.