De viaje con Jairo

Estos son los 37 países del Mundial 2026 que no exigen visa a los costarricenses

Puede tomar el Mundial de inspiración para planear sus próximas vacaciones

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Por Jairo Villegas S.
Cámara de video apunta a balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026, colocado sobre el césped
Cámara de video apunta a balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026, colocado sobre el césped (Shutterstock/Imagen)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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