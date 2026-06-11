Estos son los 37 países del Mundial 2026 que no exigen visa a los costarricenses

Cámara de video apunta a balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026, colocado sobre el césped

¡Empieza el Mundial 2026! Un total de 48 selecciones participan en el máximo evento futbolístico, que esta vez se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Es inevitable sentir simpatía por algunos de los equipos que buscan brillar en el torneo y, por eso, puede surgir la curiosidad por conocer más sobre el país que representan.

Del total de 48 naciones que participan en esta edición de la Copa del Mundo, 37 eximen de visa a los costarricenses, quienes pueden visitarlas sin mayores complicaciones.

La siguiente es la lista de países que no exigen visa a los ticos o que les permiten ingresar mediante una sencilla autorización electrónica de viaje o una visa a la llegada.

Por otra parte, también se incluyen aquellos destinos que sí requieren un visado, aunque el trámite pueda realizarse completamente por Internet.

No piden visa o la dan a la llegada

México Sudáfrica Corea del Sur (autorización electrónica de viaje) República Checa Bosnia-Herzegovina Qatar (visa a la llegada) Suiza Brasil Haití Escocia Paraguay Turquía Alemania Curazao Ecuador Países Bajos Japón Suecia Túnez Bélgica Egipto (visa a la llegada) Irán (visa a la llegada) España Uruguay Cabo Verde (visa a la llegada) Francia Noruega Senegal Argentina Austria Jordania (visa a la llegada) Portugal Colombia Uzbekistán Inglaterra (autorización electrónica de viaje) Croacia Panamá

Piden visa

1-Canadá (si el tico tiene visa de Estados Unidos, puede tramitar una autorización electrónica de viaje)

2-Marruecos (si tiene visa de Estados Unidos, puede tramitarla online)

3-Estados Unidos

4-Australia

5-Costa de Marfil (visa online)

6-Nueva Zelanda

7-Arabia Saudita

8-Irak

9-Argelia

10-República Democrática del Congo (visa online)

11-Ghana (visa online)

Conviene revisar siempre los requisitos migratorios antes del viaje, ante posibles cambios.