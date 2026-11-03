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De viaje con Jairo

Estados Unidos advierte a viajeros: mentir sobre nuevo requisito puede llevar a prisión

Estas son las sanciones a la que se exponen los viajeros

Extradicción de Celso Gamboa y de Pecho de Rata
Las aerolíneas son las encargadas de recoger las declaraciones juradas de los viajeros hacia Estados Unidos. Rafael Pacheco Granados
Jairo Villegas S.

Las personas que viajen a Estados Unidos a partir de las 10:59 p. m. de este martes 3 de noviembre, hora de Costa Rica (11:59 p. m. hora del este), deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario.

Quienes no lo hagan ni siquiera podrán abordar el vuelo hacia esa nación, aunque su destino final sea otro país y únicamente tengan previsto hacer una escala en territorio estadounidense.

Pero hay otra advertencia que los viajeros deben tomar en cuenta: quienes proporcionen información falsa o engañosa de manera deliberada podrían enfrentar un proceso penal que contempla multas y hasta cinco años de prisión.