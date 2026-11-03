Estados Unidos advierte a viajeros: mentir sobre nuevo requisito puede llevar a prisión

Las personas que viajen a Estados Unidos a partir de las 10:59 p. m. de este martes 3 de noviembre, hora de Costa Rica (11:59 p. m. hora del este), deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario.

Quienes no lo hagan ni siquiera podrán abordar el vuelo hacia esa nación, aunque su destino final sea otro país y únicamente tengan previsto hacer una escala en territorio estadounidense.

Pero hay otra advertencia que los viajeros deben tomar en cuenta: quienes proporcionen información falsa o engañosa de manera deliberada podrían enfrentar un proceso penal que contempla multas y hasta cinco años de prisión.

El nuevo requerimiento consiste en presentar una declaración en la que cada pasajero certifique que no ha estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al viaje a Estados Unidos.

La medida fue ordenada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), como parte de las acciones preventivas ante el brote de ébola registrado en ese país africano.

El requisito aplica a todas las personas que viajen en vuelos internacionales hacia Estados Unidos, sin importar su nacionalidad. También alcanza a quienes tengan previsto hacer una conexión en ese país para continuar hacia otro destino.

Cada aerolínea determina cómo deben presentar sus pasajeros la declaración, ya sea en formato físico o digital. Sin embargo, el documento debe estar completado y firmado antes de abordar. Quien no lo presente no podrá subir al avión.

¿Qué pasa si un pasajero miente?

Los propios CDC lanzan una advertencia sobre las consecuencias de proporcionar información falsa. Incluso la incluyen en el formulario que los pasajeros pueden descargar para completar y entregar a la aerolínea.

“Cualquier pasajero que proporcione información falsa o engañosa de manera deliberada en este formulario puede estar sujeto a sanciones penales según la ley federal de los Estados Unidos”, advierten los CDC.

La entidad señala que esa conducta podría constituir una violación de la Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1001).

Esa legislación federal contempla multas y penas de prisión de hasta cinco años para determinados delitos relacionados con declaraciones falsas ante el Gobierno estadounidense.

Esto significa que no se trata solamente de un trámite administrativo: proporcionar información falsa de manera consciente y deliberada puede tener consecuencias legales.

¿Qué ocurre si estuvo en la República Democrática del Congo?

La declaración busca identificar a las personas que hayan estado en ese país africano durante los 21 días anteriores al vuelo.

De acuerdo con las indicaciones de los CDC, se considera que una persona estuvo en la República Democrática del Congo incluso si únicamente hizo una escala en un aeropuerto de ese territorio, aunque no haya salido de las instalaciones.

Quienes hayan estado en ese país deberán cumplir el período establecido antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Según la explicación de los CDC, el día de salida de la RDC se cuenta como día cero y el primer día completo fuera del país corresponde al día uno. Podrán abordar a partir del día 22, siempre que cumplan las demás condiciones.

Los pasajeros pueden consultar la orden, las preguntas frecuentes y el formulario oficial en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Por eso, antes de dirigirse al aeropuerto, es importante revisar las instrucciones de la aerolínea y completar correctamente la declaración. Un error o la falta del documento puede impedir el viaje, mientras que mentir deliberadamente puede tener consecuencias mucho más graves.