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De viaje con Jairo

Nuevo requisito para viajar a Estados Unidos: así lo aplicarán siete aerolíneas en Costa Rica

Desde el martes 3 de noviembre entra en vigencia nueva exigencia para viajar a Estados Unidos

Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Los viajeros que incumplan el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos ni siquiera podrán abordar. Alonso Tenorio
Jairo Villegas S.
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Los viajeros que incumplan el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos ni siquiera podrán abordar. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Todas las personas que viajen a Estados Unidos a partir de este martes 3 de noviembre deberán cumplir un nuevo requisito. De no hacerlo, les impedirán abordar el vuelo.

A partir de las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora del este (10:59 p. m. en Costa Rica), los viajeros deberán presentar una declaración en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.