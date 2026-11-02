Nuevo requisito para viajar a Estados Unidos: así lo aplicarán siete aerolíneas en Costa Rica

Los viajeros que incumplan el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos ni siquiera podrán abordar.

Todas las personas que viajen a Estados Unidos a partir de este martes 3 de noviembre deberán cumplir un nuevo requisito. De no hacerlo, les impedirán abordar el vuelo.

A partir de las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora del este (10:59 p. m. en Costa Rica), los viajeros deberán presentar una declaración en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.

La orden proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y busca reducir el riesgo de que personas expuestas al virus del ébola ingresen a Estados Unidos.

Siete aerolíneas que ofrecen vuelos desde Costa Rica hacia ese país ya definieron las instrucciones que deberán seguir sus pasajeros a partir de la fecha establecida.

Es importante revisar periódicamente la aplicación móvil, el sitio web y las redes sociales de cada compañía aérea, pues las instrucciones podrían variar o recibir actualizaciones.

Esta es la información que las aerolíneas han publicado en sus sitios oficiales:

American Airlines

La declaración puede completarse durante el proceso de check-in en el sitio web de la aerolínea, en la aplicación de American Airlines o directamente en el aeropuerto.

También es posible descargar el formulario en formato PDF e imprimirlo antes de llegar al aeropuerto.

Avianca

La compañía colombiana detalla que, al tratarse de un requisito obligatorio para abordar, cada cliente deberá presentar el comprobante de que completó el formulario digital o la declaración debidamente llenada y firmada en físico. Esta última también se puede descargar del portal oficial de los CDC.

“Los pasajeros viajando hacia los Estados Unidos, además, recibirán un recordatorio al correo electrónico de la reserva con el enlace al formulario 48 horas antes del abordaje de su vuelo”.

”Los pasajeros que no presenten esta nueva declaración al momento del embarque no podrán abordar”, consigna Avianca.

Copa Airlines

Copa publicó un aviso actualizado el 30 de octubre de 2026. En este indica que, desde el 3 de noviembre, los pasajeros que viajen a Estados Unidos deberán presentar, antes de abordar, una declaración individual en formato digital o impreso.

Delta Air Lines

Delta confirma que los pasajeros podrán completar y firmar la declaración de alguna de estas maneras:

Durante el check-in en la aplicación móvil de Delta.

Durante el check-in en el sitio web Delta.com.

Mediante un enlace que recibirán en el recordatorio de facturación, enviado 24 horas antes de la salida.

La declaración debe estar completada y firmada antes de abordar.

JetBlue

La declaración debe presentarse a la aerolínea durante la facturación o al momento del embarque. Por eso, los pasajeros deben descargarla y completarla antes de presentarse a abordar.

United Airlines

Todas las personas que viajen a Estados Unidos deberán confirmar, durante el proceso de check-in (registro o facturación), que no han viajado ni transitado por la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días, establece la compañía aérea.

Volaris

La aerolínea también solicita llevar la declaración en físico, debidamente completada y firmada, para entregarla antes de abordar.

¿Qué deben tener presente los pasajeros?

El nuevo requisito no se limita a los ciudadanos costarricenses ni a los extranjeros que visitan Estados Unidos: aplica a todas las personas que viajen en vuelos internacionales con destino a ese país, incluidos quienes hagan una escala allí para continuar hacia otro destino.

Por eso, antes de salir hacia el aeropuerto, conviene verificar las instrucciones de la aerolínea, completar la declaración por el medio que esta indique y asegurarse de tenerla disponible cuando se la soliciten.

No cumplir con este procedimiento puede significar quedarse en tierra, incluso si el pasajero tiene su boleto, pasaporte y visa en regla.

Estas son algunas de las preguntas frecuentes publicadas por los CDC y sus respectivas respuestas.

¿Qué es una declaración jurada?

Es una afirmación mediante la cual una persona confirma que la información proporcionada es verdadera. Para efectos de esta disposición, consiste en una declaración firmada, ya sea en papel o en formato digital, según lo establezca la aerolínea en la que viaje.

¿Cuál es el propósito de esta declaración?

La declaración es una medida de salud pública destinada a reducir el riesgo de que el ébola llegue a Estados Unidos a través de los viajes aéreos.

Los pasajeros deben confirmar, antes de abordar un vuelo hacia ese país, que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores.

Ese plazo corresponde al período máximo de incubación del ébola, es decir, el tiempo que puede transcurrir entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas.

Los CDC advierten que los pasajeros que no firmen la declaración no podrán abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.

¿El requisito también se aplica a los ciudadanos estadounidenses?

Sí. La disposición alcanza a todos los pasajeros que aborden un vuelo internacional hacia Estados Unidos desde otro país, incluidos los ciudadanos estadounidenses, los nacionales estadounidenses y los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde o Green Card.

¿Quiénes están exentos de esta disposición?

Según la orden de los CDC, las exenciones pueden contemplar dos situaciones: aeronaves autorizadas por el Gobierno estadounidense para transportar pasajeros con ébola, de acuerdo con las directrices sanitarias, y personas a las que los CDC hayan concedido una exención por razones humanitarias u otras consideraciones gubernamentales importantes.

No se trata de una exención automática: debe existir la autorización correspondiente.

¿Qué significa haber estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores?

Se considera que una persona estuvo en la República Democrática del Congo si permaneció físicamente en ese país en algún momento durante los 21 días anteriores.

Esto incluye entrar o transitar por el territorio por vía aérea, terrestre o marítima. Incluso hacer una escala en un aeropuerto de ese país cuenta como presencia, aunque el pasajero no haya salido del aeropuerto ni del avión.

¿Cómo se cuentan los 21 días?

El período se calcula con días naturales. El día 0 corresponde al día en que la persona sale de la República Democrática del Congo, mientras que el día 1 es el primer día natural completo que permanece fuera de ese país.

Según los CDC, podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos a partir del día 22, siempre que cumpla los demás requisitos de viaje.

Durante los días 0 a 21 no se le permitirá viajar a Estados Unidos.

¿Cómo utilizarán las aerolíneas y los CDC esta declaración?

Las aerolíneas y los operadores de aeronaves son responsables de recopilar y conservar las declaraciones de los pasajeros.

Los CDC pueden solicitar una copia para verificar que se cumpla la disposición o cuando sea necesaria para una investigación o respuesta de salud pública.

Las aerolíneas deben conservar las declaraciones durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos y entregarlas al Gobierno cuando se les solicite.

¿Puedo completar una sola declaración para mi familia o grupo de viaje?

No. Cada pasajero necesita una declaración individual.

Sin embargo, existen excepciones para que un representante autorizado complete y firme el documento en nombre de otra persona, como ocurre con los menores de edad o con quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

¿Qué ocurre si viajo con un menor de 18 años?

Si el pasajero tiene menos de 18 años, su padre, madre, tutor legal u otra persona autorizada debe completar y firmar la declaración en su nombre.

El adulto responsable confirma así que la información proporcionada sobre el menor es verdadera.

¿Qué pasa si tengo una discapacidad que me impide firmar la declaración?

Si una persona tiene una discapacidad que le impide completar y firmar el documento, un familiar, compañero de viaje u otra persona autorizada puede hacerlo en su nombre.

Si hago escala en Estados Unidos para viajar a otro país, ¿también debo completar la declaración?

Sí. Los CDC indican que la declaración es obligatoria para los pasajeros de vuelos que aterricen en Estados Unidos, incluso cuando el país sea únicamente un punto de conexión para llegar a otro destino.

Por ejemplo, un costarricense que viaje a Europa y tenga una escala en Estados Unidos deberá cumplir con el requisito.

¿La disposición también se aplica a quienes ingresan por fronteras terrestres o puertos marítimos?

No. La declaración se exige para los viajes aéreos internacionales hacia Estados Unidos, incluidos los vuelos en los que el país sea un punto de conexión.

La orden no establece este requisito para los cruces por fronteras terrestres ni para las llegadas por vía marítima.

¿Los territorios estadounidenses se consideran países extranjeros para efectos de esta disposición?

No. Los CDC señalan que los territorios y posesiones de Estados Unidos no se consideran países extranjeros para efectos de esta orden.

Entre ellos se encuentran Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

¿Debo conservar una copia de la declaración después de entregarla a la aerolínea?

No es obligatorio. Los pasajeros pueden conservar una copia para sus registros personales si así lo desean.

La responsabilidad de guardar el documento corresponde a la aerolínea o al operador de la aeronave, que debe mantenerlo durante el plazo establecido por los CDC.

¿Qué ocurre si un viajero presenta una declaración falsa?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos puede iniciar acciones judiciales contra quienes proporcionen información falsa de manera consciente y deliberada, en violación de la sección 1001 del título 18 del Código de Estados Unidos.

Las consecuencias pueden incluir multas y penas de prisión.

Por eso, los pasajeros deben asegurarse de que la información proporcionada en la declaración sea verdadera antes de firmarla.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).