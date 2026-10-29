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De viaje con Jairo

Nuevo requisito para viajar a Estados Unidos: estas son las dudas más frecuentes

Medida entrará a regir a las 10:59 p. m. del 3 de noviembre, hora de Costa Rica

Aeropuerto de Miami
El aeropuerto de Miami es uno de los principales sitios de ingreso de costarricenses a Estados Unidos. Jairo Villegas S.
Jairo Villegas S.
Aeropuerto de Miami
El aeropuerto de Miami es uno de los principales sitios de ingreso de costarricenses a Estados Unidos. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Todos los viajeros que se dirijan en avión a Estados Unidos, ya sea como destino final o para hacer una conexión hacia otro país, deberán cumplir un nuevo requisito a partir del próximo 3 de noviembre. Sin embargo, la medida genera dudas entre quienes tienen previsto viajar a ese país o utilizar sus aeropuertos para conectar con otros destinos.

La disposición fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Consiste en una declaración firmada en la que cada pasajero debe confirmar que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo hacia Estados Unidos.