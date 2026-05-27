Especialista en viajes advierte de que encontrar vuelos baratos se ha tornado más retador. Estas son sus 4 recomendaciones

Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow, en Londres. En ocasiones es posible conseguir boletos a buen precio entre Costa Rica e Inglaterra.

Viajar fuera de Costa Rica sigue siendo una de las grandes pasiones de muchos costarricenses. Ya sea para vacaciones, compras, conciertos o simplemente conocer nuevos destinos, cada vez más personas buscan oportunidades para salir del país. Sin embargo, encontrar boletos aéreos baratos se ha convertido en un reto mucho mayor que en años anteriores.

Así lo considera Anita Hernández, cofundadora de Explorador de Viajes, una plataforma especializada en detectar vuelos económicos desde Costa Rica hacia distintos destinos del mundo.

“El mercado de vuelos ha estado un poco más retador de lo normal. Con el tema del petróleo más costoso, encontrar precios bajos no ha sido tan sencillo, pero justamente por eso he estado siendo todavía más cuidadosa y selectiva con lo que comparto”, comentó Hernández a los seguidores de su plataforma.

El aumento en los costos operativos de las aerolíneas, la alta demanda en temporadas específicas y la reducción de algunas rutas tras la pandemia son factores que han influido en el precio de los tiquetes.

Aun así, Hernández asegura que todavía es posible encontrar buenas tarifas si el viajero tiene flexibilidad y analiza varios elementos antes de comprar.

Siempre hay oportunidades siempre que se pongan en una balanza factores como las fechas, la aerolínea, las escalas y el destino, explicó.

Eso sí, actualmente una “buena tarifa” no necesariamente significa un boleto extremadamente barato, sino una opción conveniente según las condiciones del viaje y la temporada.

Incluso para fechas de alta demanda, como Navidad o Año Nuevo, todavía aparecen promociones atractivas para quienes monitorean precios con tiempo.

“También me he esforzado por compartir más opciones que permitan comprar directamente con la aerolínea, ya que suele dar más tranquilidad si hay cambios, atrasos o cualquier situación con el vuelo”, añadió.

Recomendaciones puntuales

Entre las principales recomendaciones para ahorrar en boletos aéreos destaca: