De viaje con Jairo

Especialista en viajes advierte de que encontrar vuelos baratos se ha tornado más retador. Estas son sus 4 recomendaciones

Los costarricenses no pierden la pasión por viajar fuera del país

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow, en Londres.
Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow, en Londres. En ocasiones es posible conseguir boletos a buen precio entre Costa Rica e Inglaterra. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Boletos baratos de aviónAnita Hernández
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.