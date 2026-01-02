Errores terroríficos que cometen costarricenses al viajar al extranjero y por los que pagan muy caro

Era el 29 de diciembre del 2025. La Dirección General de Migración y Extranjería estaba cerrada por las fiestas navideñas cuando un costarricense lanzó un clamor en redes sociales, en busca de ayuda.

“Salgo hoy de viaje y me acabo de dar cuenta de que mi pasaporte está vencido. ¿Hay algo que pueda hacer?”, escribió.

La respuesta más frecuente fue lapidaria: “reprogramar el viaje”.

Las ansiadas vacaciones de fin de año se fueron a la borda por un fallo garrafal, digno de una historia de terror. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Son muchos los viajeros que han perdido un viaje —o han tenido que correr contrarreloj— por errores evitables.

Andrés Boza, moderador del grupo de Facebook Soy explorador tico, asegura que este tipo de fallos son más comunes de lo que parece, pues en esa comunidad es habitual que los costarricenses pidan orientación antes —o demasiado tarde— de viajar.

De hecho, fue ahí donde la persona afectada reveló que su pasaporte vencía el mismo día del viaje.

“Creo que el principal error es no fijarse en la fecha de vencimiento del pasaporte, pero, en general, el problema es no revisar del todo los documentos propios o los de los familiares antes de comprar los boletos”, explicó Boza.

“Como moderador del grupo he visto cómo la gente compra boletos con errores en los nombres, con apellidos equivocados o invertidos, con visas vencidas y, además, sin conocer o consultar requisitos sanitarios, como la vacuna contra la fiebre amarilla, o legales, como el certificado de delincuencia en el caso de Honduras”, añadió.

Algunas aerolíneas permiten corregir errores en los nombres; otras solo lo aceptan si el cambio no supera tres letras. En ciertos casos, la corrección implica un pago adicional.

También, se presentan situaciones en las que los viajeros revisan su pasaporte o su visa estadounidense apenas días antes del vuelo y descubren que los documentos están dañados por humedad u otros descuidos, producto de no haberlos guardado en un lugar seguro.

“Las principales consecuencias son tener que correr en los últimos días antes de un viaje para realizar un trámite de renovación de emergencia del pasaporte, o bien, no poder hacerlo del todo”, mencionó Boza.

El costarricense Andrés Boza durante uno de sus viajes en tren por Europa. (Andrés Boza/Cortesía)

Por eso, el especialista en viajes recomienda mantener estos documentos en un lugar seguro y accesible, junto con el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

Asimismo, sugiere guardar en ese mismo sitio tarjetas de viajero frecuente, accesos a salas VIP u otra documentación que se utilice con frecuencia al viajar.

“Además, recomiendo anotar en la agenda del celular las fechas de vencimiento de estos documentos y, sobre todo, las fechas en las que se debe solicitar una cita de renovación. Esto es especialmente importante en el caso de la visa de Estados Unidos, cuyo trámite puede tardar varios meses”, concluyó Boza.