De viaje con Jairo

El trámite migratorio que no debe olvidar para visitar Japón

Esto es lo que debe hacer antes de viajar a Japón

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Por Jairo Villegas S.
Kioto, Japón.
Turistas con paraguas cruzan el gran torii rojo a la entrada del santuario Fushimi Inari-taisha en Kioto, Japón, durante un día lluvioso, el domingo 7 de junio. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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