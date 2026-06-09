El trámite migratorio que no debe olvidar para visitar Japón

Turistas con paraguas cruzan el gran torii rojo a la entrada del santuario Fushimi Inari-taisha en Kioto, Japón, durante un día lluvioso, el domingo 7 de junio.

Tokio, Japón. Japón es uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo. Sus templos, el imponente Monte Fuji, su animada vida urbana y la combinación entre tradición y modernidad lo convierten en un lugar único.

Si entre sus planes está recorrer sus ciudades y pueblos llenos de encanto, hay un trámite que conviene completar antes de emprender el viaje.

Aunque los costarricenses no necesitamos visa para ingresar a Japón como turistas, sí es recomendable registrarse previamente en la plataforma Visit Japan Web, ya que esto agiliza el proceso de ingreso al país.

Llegué a Osaka el sábado anterior y comprobé por qué vale la pena hacerlo con anticipación.

En mi caso, llevaba todo listo en mi teléfono celular y eso me permitió avanzar de forma expedita. De lo contrario, me habrían enviado a otra área para completar los formularios de ingreso y de aduanas antes de continuar con el proceso migratorio.

El trámite es muy sencillo. Solo debe ingresar al sitio web de Visit Japan Web, crear una cuenta y completar la información solicitada.

La plataforma le pedirá escanear su pasaporte con la cámara del teléfono. Si por alguna razón el escaneo falla, también puede ingresar los datos manualmente.

Después, deberá tomarse una fotografía o cargar una imagen que ya tenga almacenada.

Si viaja en familia o en grupo, existe la opción de registrar a los acompañantes para facilitar el proceso, aunque también cada persona puede completar su propio registro de forma independiente. Aunque lo haga como una misma familia o grupo, cada uno debe tener su propio QR.

Entre la información que deberá proporcionar está el nombre y la dirección de su primer hospedaje en Japón.

Una vez completados los datos personales, también deberá llenar la declaración de aduanas. Al finalizar, el sistema generará un código QR que deberá presentar al llegar a Japón.

En el aeropuerto pasará por unas máquinas donde escaneará ese código QR y su pasaporte. Además, el sistema registrará las huellas de sus dedos índices y le tomará una fotografía.

Posteriormente, se le asignará una letra que indicará la fila hacia la que debe dirigirse para continuar con el control migratorio. Allí revisarán su pasaporte y le colocarán el permiso de ingreso correspondiente.

Completar estos formularios antes de viajar es altamente recomendable, pues puede ahorrarle tiempo y evitar retrasos innecesarios al llegar.

En mi caso, en Migración no me hicieron ninguna pregunta. Únicamente volvieron a tomarme una fotografía y registraron nuevamente las huellas de mis dedos índices.

A mi esposa, en cambio, sí le consultaron cuánto tiempo permanecería en Japón, con quién viajaba y cuál era el propósito de su visita. Incluso, nos solicitaron pasar por ventanillas separadas para realizar el trámite.

Dedicar unos minutos a completar el registro en Visit Japan Web antes de abordar puede marcar la diferencia entre una llegada rápida o una espera innecesaria.

Después de vivir la experiencia, considero que es una de esas pequeñas gestiones que realmente facilitan el inicio del viaje y permiten empezar a disfrutar de Japón desde el momento en que uno aterriza.